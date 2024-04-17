Акции Positive Technologies впервые поднялись до 3 тыс. рублей за штуку

Акции Positive Technologies впервые поднялись до 3 тыс. рублей за штуку. Аналитики связывают скачок котировок с объявлением о выплате дивидендов. Ранее основатель компании Юрий Максимов стал долларовым миллиардером.

Стоимость акций Positive Technologies на Московской бирже впервые поднялись до 3 тыс. рублей за штуку. Рыночная капитализация компании почти достигла 200 млрд рублей, свидетельствуют данные торгов.

Акции Positive Technologies поднимались до 3 тыс. рублей в начале торгов 17 апреля, затем рост стабилизировался и на данный момент котировки компании держаться на уровне 2960 рублей.

Скачок стоимости акций Positive Technologies аналитики связывают с недавним объявлением о выплате дивидендов. В рамках первого дивидендного транша компания выплатит 3,1 млрд рублей.

На фоне роста стоимости акций Positive Technologies ее основатель Юрий Максимов стал долларовым миллиардером. Он стал третьим таковым, кто заработал свое состояние на программном обеспечении.

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