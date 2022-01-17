Positive Technologies обнаружили тысячи уязвимостей российских компаний

Positive Technologies просканировала более 15 тыс. сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний. Данные получены в рамках пилотных проектов системы управления уязвимостями MaxPatrol VM.

Во время работы аналитики выявили более 31 тыс. уязвимостей, при этом критически опасные уязвимости были обнаружены на всех пилотных проектах, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на исследование.

Более 800 уязвимостей, по данным компании, являются «крайне опасными». Эксперты называют их «трендовыми», так как они активно используются при атаках или с высокой вероятностью будут применяться в ближайшее время, и требуют первоочередных действий по устранению.

В Positive Technologies считают, что на приоритет устранения уязвимости влияет значимость и доступность для злоумышленника актива, на котором обнаружена уязвимость, и степень опасности самой уязвимости — высокая вероятность того, что злоумышленник ее использует.

При этом, как отметили в компании, специалисты по безопасности часто забывают про первую группу факторов и действуют только по второй.

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Фото на обложке: Unsplash