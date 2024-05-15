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Акционеры Positive Technologies утвердили выплату второй части дивидендов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акционеры Positive Technologies утвердили выплату второй части дивидендов. Совокупная выплата за 2023 года составит 6,5 млрд рублей или 99,1 рубля на акцию. В апреле ценные бумаги компании впервые подорожали до 3 тыс. рублей за штуку, а ранее основатель Positive Technologies стал долларовым миллиардером.

Акционеры Positive Technologies утвердили выплату второй части дивидендов

Positive Technologies выплатит 6,5 млрд рублей дивидендов за 2023 год или 99,1 рубля на акцию. В среду 15 мая акционеры компании утвердили вторую часть дивидендов, сообщила пресс-служба Positive Technologies.

Реестр для получения дивидендов будет составил на конец дня 24 мая, выплаты произведут до конца мая.

В апреле акционеры Positive Technologies утвердили первую часть дивидендов за 2023 год. Компания направила на выплаты 3,1 млрд рублей — по 47,3 рубля на одну акцию.

17 апреля акции Positive Technologies впервые подорожали до 3 тыс. рублей, по актуальным на момент публикации данным ценные бумаги компании торгуются на уровне 3052 рубля. 

После скачка котировок Positive Technologies ее основатель Юрий Максимов стал долларовым миллиардером.

Фото на обложке: Natee K Jindakum / Shutterstock

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