Акционеры Positive Technologies утвердили выплату второй части дивидендов. Совокупная выплата за 2023 года составит 6,5 млрд рублей или 99,1 рубля на акцию. В апреле ценные бумаги компании впервые подорожали до 3 тыс. рублей за штуку, а ранее основатель Positive Technologies стал долларовым миллиардером.
Positive Technologies выплатит 6,5 млрд рублей дивидендов за 2023 год или 99,1 рубля на акцию. В среду 15 мая акционеры компании утвердили вторую часть дивидендов, сообщила пресс-служба Positive Technologies.
Реестр для получения дивидендов будет составил на конец дня 24 мая, выплаты произведут до конца мая.
В апреле акционеры Positive Technologies утвердили первую часть дивидендов за 2023 год. Компания направила на выплаты 3,1 млрд рублей — по 47,3 рубля на одну акцию.
17 апреля акции Positive Technologies впервые подорожали до 3 тыс. рублей, по актуальным на момент публикации данным ценные бумаги компании торгуются на уровне 3052 рубля.
После скачка котировок Positive Technologies ее основатель Юрий Максимов стал долларовым миллиардером.
Фото на обложке: Natee K Jindakum /
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