Positive Technologies направит на выплату акционерам почти 1 млрд рублей – половину чистой прибыли

Positive Technologies представила первый годовой отчет в качестве публичной компании, а также подтвердила планы о направлении половины чистой прибыли на дивиденды. Акционерам, которых у компании насчитывается более 21 тыс., выплатят почти 1 млрд рублей.

Финансовым отчетом Positive Technologies за 2021 год с RB поделился представитель компании.

Positive Technologies в прошлом году нарастила выручку на 28% к году, до 7,1 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 26,5% и составила 1,9 млрд рублей. Половину этой суммы Positive Technologies направит на выплату дивидендов акционерам, которых насчитывается более 21 тыс. Выплаты составят 14,4 рубля на одну акцию.

«В 2021 году мы провели размещение на Московской бирже, ориентированное на физических лиц. Этот момент стал точкой синхронизации для всех наших планов – и технологических, и бизнесовых», – рассказал генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов.

В Positive Technologies отметили, что с конца февраля российские организации, в том числе из секторов ВПК, банковского, подвергаются беспрецедентным хакерским атакам. В связи с этим спрос на продукты и услуги Positive Technologies резко вырос, отметили в компании.

«Число запросов от клиентов на сервисы всего за три недели сравнимо с третью заказов за весь прошлый год», – подчеркнул директор по продажам и развитию бизнеса Positive Technologies Максим Филиппов.

Филиппов добавил, что в текущих обстоятельствах иностранные продавцы уходят с российского рынка, тем самым освобождая его для отечественных решений. Объем высвобождающегося рынка стремится к 80 млрд рублей, отметил Филиппов.

Positive Technologies стала первой российской компанией из сферы кибербезопасности, которая стала публичной. В декабре 2021 года Positive Technologies вышла на Московскую биржу путем прямого листинга. При подготовке к выходу на биржу Positive Technologies сменила генерального директора – Денис Баранов занял место Юрия Максимова – основателя компании.

Торги акциями Positive Technologies, как и других компаний, были приостановлены с 25 февраля. За неделю после возобновления торгов бумаги компании выросли в цене в 2,3 раза. По итогам торгов 5 апреля капитализация Positive Technologies превысила $1 млрд.

Фото на обложке: muna2123 / Shutterstock