«Почта России» начала продавать продукты под собственной торговой маркой

«Почта России» запустила продажу первых пяти товаров под собственным брендом «Почтовая марка» — варенье, сушки, печенье, крендели и хлебные палочки поступили в продажу в почтовые отделения 39 регионов страны, говорится в сообщении предприятия. О планах на этот проект стало известно летом прошлого года.

Логотип нового бренда напоминает почтовую марку: в нем обыгрывается двойное значение слова — марка как привычный почтовый элемент и как название торгового знака.

Фон упаковки — синий, классический для «Почты России». Акцент сделан на изображении продукта или его главного ингредиента и крупную типографику. Дизайн-решение разработала маркетинг-команда «Почты».

Компания предлагает варенье из клюквы или лимона с имбирем, сушки, печенье с изюмом, крендели и хлебные палочки. Позже в этом году в продаже появятся крупы, макаронные изделия, безалкогольные напитки, консервы, бытовая химия и товары для дома.

По планам «Почты», всего в линейку собственной торговой марки (СТМ) войдет около 200 наименований товаров от российских производителей. Поддержка отечественных поставщиков — одна из ключевых задач этого запуска, уверяют в компании.

Первые собственные товары с логотипом предприятия появились в продаже в 2017 году. В прошлом году прибыль от продажи товаров с логотипом «Почты России» увеличилась на 19% по сравнению с 2020 годом, а товарооборот — на 25%.

Компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Почтовая марка» в апреле 2021 года. Изначально запуск планировался в конце прошлого года. Инвестиции «Почты» в разработку бренда оценивались в 5–10 млн рублей, затраты на раскрутку — в 100 млн рублей за год.

Изображение: «Почта России»