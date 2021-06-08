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«Почта России» планирует запустить проект по продаже товаров под собственным брендом

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Почта России» планирует запуск проекта по продаже товаров под собственным брендом «Почтовая марка». Бренд предполагается использовать для продвижения товаров более чем в 100 товарных категориях, в том числе и скоропортящихся.

«Почта России» планирует запустить проект по продаже товаров под собственным брендом

Компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Почтовая марка» в середине апреля, экспертиза изображения идет с мая, пишут «Изестия». Новый логотип визуально напоминает марку — это голубой прямоугольник с белой надписью «Почтовая марка».

В пресс-службе «Почты России» газете подтвердили регистрирацию собственной торговой марки в дополнение к основному одноименному бренду, под которым с 2017 года в отделениях уже продают сладости, игрушки и сувениры. Запуск собственной торговой марки в новом формате планируется в конце 2021 года.

В настоящее время оператор разрабатывает новый бренд. Если логотип будет утвержден в том виде, в котором были поданы документы, «Почта России» сможет продвигать с его помощью товары более чем из 10 товарных классов. Это в том числе скоропортящиеся продукты: мясо, молоко, творог и творожные изделия, сыры.

В перечне, по данным «Известий», есть и неочевидные товары — «молоко скисшее», «личинки муравьев съедобные», «куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу». Также речь о различного рода напитках: безалкогольных, пиве и виноградном сусле.

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Новая марка также позволит торговать косметикой, парфюмерией и средствами личной гигиены, в том числе патчами для глаз, искусственными ногтями и средствами похудения, а также подгузниками и другими детскими товарами, посудой, текстилем, сувенирной продукцией и канцелярскими товарами. Также в заявке отдельно прописано использование бренда для продвижения табака и товаров для курения.

«Регистрация товарного знака часто проходит по достаточно широкому перечню товаров. Но это не значит, что все заявленные при подаче заявки в Роспатент товары будут впоследствии производиться под регистрируемой маркой. Цель – защитить бренд от копирования в соседних категориях. Например, мы не собираемся выпускать под «Почтовой маркой» скоропортящиеся продукты, но хотим застраховаться от имитирования нашего бренда в других сегментах», — сообщили RB.ru в пресс-службе «Почты России».

Разработка самого бренда «Почтовая марка» может обойтись в 5–10 млн рублей, оценил управляющий партнер рекламной группы Depot WPF Advertising Алексей Андреев. Затраты оператора на раскрутку бренда эксперт оценил в 100 млн рублей за год.

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Фото: Unsplash

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