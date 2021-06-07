Как запускать корпоративный акселератор: опыт «Почты России»

В позапрошлом году «Почта России» запустила первый корпоративный акселератор. В 2021-м был запущен второй. Директор по инновациям «Почты России» Станислав Чернин поделился тремя рекомендациям, которые были сделаны на основе первого запуска. Эти советы помогут компаниям облегчить работу со стартапами.

В 2019 году мы в «Почте России» запустили первый корпоративный акселератор для сотрудничества со стартапами. Это был вынужденный шаг — наши предыдущие попытки работать со стартапами как с обычными подрядчиками «тонули» в согласованиях и бюрократии.

Практически любой инновационный проект внутри корпорации сталкивается с гигантской, порой консервативной и паутинообразной иерархией внутренних процессов. Это сбивает с толку стартапера, у которого чаще всего нет юридического и финансового департамента и не налажено множество бэк-офисных и прочих компетенций и функций, которые могли бы помочь ему ускорить интеграцию с заказчиком.

А ведь скорость — главное преимущество стартапа, потеряв которое, он рискует пойти на дно. Поэтому подход к таким проектам должен быть особым.

Сейчас мы запустили второй акселератор pochtatech.sk.ru, и по итогам первого сформулировали три совета, которые помогут компаниям упростить жизнь при работе со стартапами.

1. Создайте проектный офис акселератора, который будет курировать стартапы

Чтобы мягко «приземлить» стартап внутри корпорации, важно создать специальную структуру, которая будет создавать правильные условия для взаимной работы и интеграции решения. Именно проектный офис внутри компании заказчика должен нести на себе основное бремя бюрократии: заключение NDA и иных договоров, подготовка инфраструктуры и данных для тестирования в сжатый срок.

Проектный офис акселератора — единый интерфейс и коммуникатор. Он не только транслирует запрос на новые решения и технологии во внешний мир, но и становится проводником стартапа в мире компании.

Это важно как минимум потому, что большинство проектов носят кросс-функциональный характер.

Интегральная цель нашей работы — сделать так, чтобы бизнес-подразделение занималось исключительно инновационной деятельностью и работой со стартапом, не обременяя себя организационными и операционными вопросами.

Важно отметить, что с точки зрения корпорации бюрократия может работать как защитный механизм, ведь иногда стартапы приходят довольно незрелыми, с необкатанной технологией, и не готовы к серьёзным задачам в продакшене. Сопровождение подобных проектов и попытки работать с их здравым зерном — тоже важнейшая задача такой буферной структуры.

Проектный офис также должен поддерживать постакселеарационное внедрение успешных проектов — помогать готовить бизнес-модели, и, если нужно, проводить закупки. Кроме того, важно создать систему мониторинга внедрённых решений для оценки эффективности работы акселератора и улучшения процесса взаимодействия со стартапами.

2. Разделите акселераторы по специализациям

«Почта России» лишь со стороны кажется монолитом. На самом деле это и огромный бэк-офис, и розничная сеть из почти 42 тыс. отделений, где продаются самые разные товары, и финансово-транзакционный бизнес. 10 стартапов, которые мы выбрали в первом наборе, очевидно, не смогли закрыть все наши потребности.

Поэтому, с одной стороны, нам следует увеличивать количество финалистов, а с другой — формировать более точные специализации акселератора.

Один из приоритетнейших секторов для нас — электронная коммерция. Это направление не только быстрее всего растёт, но и является самым ёмким с точки зрения инноваций в области логистики и перевозок, анализа данных, создания новых ценностных предложений для разных категорий получателей и отправителей и т.д.

В этом мы убедились и в ходе первого акселератора, где именно ecom-стартапы действительно нашли быстрое и эффективное применение своим решениям.

Можно определить якорное направление, которое будет не меняться на протяжении нескольких лет, а для других запустить параллельные акселераторы с плавающей специализацией.

При этом важно правильно оценивать возможную дополнительную нагрузку на бизнес-подразделения, чтобы работа со стартапами, которая всегда имеет характер эксперимента, органично встраивалась в основную работу команды.

3. Заранее подготовьте данные для тестирования решений

Ещё до старта акселератора подготовьте обезличенные данные, доступные для анализа без рисков их «повреждения», и ИТ-инфраструктуру для обмена ими.

Первый опыт показал, какие типовые интеграции и наборы датасетов нам нужны, чтобы в следующих акселераторах запуск проектов был ещё быстрее.

Например, для работы с голосовыми помощниками наша команда из «Почтатеха» развернула API для обмена данными о заказах, а другой проект, «Стрекоза», использовал уже разработанный API-трекинг.

Многие данные мы были вынуждены собирать в ходе акселерации и подготавливать для правильного использования. Однако как так заранее нельзя предположить, что за проекты будут в акселераторе и какие запросы на данные возникнут, мы стремимся создать универсальную «песочницу» с маркетплейсом разнообразных доступных для анализа данных.

Чек-лист: прежде чем проводить акселератор, убедитесь, что вы:

Создали внутри своей компании подразделение, которое будет сопровождать работу акселератора и станет единой точкой входа для стартапов; Чётко определили свои потребности, и, если их много, разделили акселераторы по направлениям; Собрали и подготовили данные, которые стартапы смогут использовать при тестировании решений.