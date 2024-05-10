Новая нейросеть от Alibaba, магазин приложений Xbox, штрафы Wink и «Кинопоиска»: главное 10 мая

Alibaba Group анонсировала выход улучшенной версии языковой модели Qwen, Microsoft в июле запустит собственный магазин приложений Xbox, Wink и «Кинопоиску» грозит приостановление работы на 1,5 месяца. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Мир
- Стоимость кофе сорта робуста поднялась до рекордного уровня из-за дефицита. Эксперты прогнозируют рост цен на кофе в России еще на 15–35% в ближайшие месяцы («Известия»).
Россия
- Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики, сообщают источники РБК.
- Кроме того, по данным РБК, Денис Мантуров оставит должность главы Минпромторга, но сохранит за собой пост вице-премьера.
- Производство мороженого в РФ выросло на 12% в первом квартале этого года.
Бизнес
- Wink и «Кинопоиску» грозит приостановление работы на 90 суток или штраф за пропаганду ЛГБТ.
- International Consolidated Airlines Group, в которую входят British Airways и Iberia, увеличила операционную прибыль в первом квартале более чем в 7 раз за счет высокого спроса на авиаперевозки.
Технологии
- Alibaba Cloud анонсировала выпуск улучшенной версии языковой модели Qwen2.5. Нейросеть превосходит GPT-4 от OpenAI по языковым и творческим возможностям.
- Microsoft запустит магазин мобильных приложений Xbox с Candy Crush и Minecraft уже в июле этого года. Компания намерена обойти ограничения Apple и Google.
Фото: Unsplash
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