Alibaba Group анонсировала выход улучшенной версии языковой модели Qwen, Microsoft в июле запустит собственный магазин приложений Xbox, Wink и «Кинопоиску» грозит приостановление работы на 1,5 месяца. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Новая нейросеть от Alibaba, магазин приложений Xbox, штрафы Wink и «Кинопоиска»: главное 10 мая