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Microsoft назвала дату запуска магазина приложений Xbox

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американская корпорация Microsoft уже в июле 2024 года запустит собственный магазин мобильных приложений Xbox. Первая версия стора будет браузерной.

Microsoft назвала дату запуска магазина приложений Xbox

Как рассказала президент Xbox Сара Бонд на Bloomberg Technology Summit, магазин приложений будет запускаться в браузере, а не с помощью отдельного приложения. Так компания намерена обойти ограничения Apple и Google.

Бонд подчеркнула, что благодаря веб-версии платформа будет «доступна на всех устройствах во всех странах, несмотря ни на что и вне зависимости от политики магазинов закрытой экосистемы».

В магазине будут доступны мобильные игры входящих в Microsoft студий-разработчиков, такие как Call of Duty: Mobile и Candy Crush Saga. Кроме того, в одной из ранних версий площадки появится кроссплатформенный хит Minecraft.

Глава Xbox добавила, что пока нет такой игровой платформы или магазина приложений, которые «по-настоящему присутствовали бы на всех устройствах — где вы, ваша библиотека, ваша личность, ваши награды путешествуют вместе с вами, а не привязаны к одной экосистеме».

Проект Microsoft во многом зависит от того, как скоро Apple и Google подчинятся вступившему в силу на территории ЕС в марте этого года «Закону о цифровых рынках» и откроют свои магазины мобильных приложений, а также аналогичные действия будут предприняты в США.

При этом корпорация не намерена ждать и уже сейчас выстраивает стратегию, по которой она будет конкурировать с площадками от Google и Apple.

Ранее Microsoft объявила о скором закрытии магазина игр для Xbox 360. С 29 июля 2024 года пользователи не смогут приобретать игры в Xbox 360 Store, но сохранят доступ к уже приобретенным играм.

Фото: Unsplash

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