Microsoft назвала дату запуска магазина приложений Xbox

Американская корпорация Microsoft уже в июле 2024 года запустит собственный магазин мобильных приложений Xbox. Первая версия стора будет браузерной.

Как рассказала президент Xbox Сара Бонд на Bloomberg Technology Summit, магазин приложений будет запускаться в браузере, а не с помощью отдельного приложения. Так компания намерена обойти ограничения Apple и Google.

Бонд подчеркнула, что благодаря веб-версии платформа будет «доступна на всех устройствах во всех странах, несмотря ни на что и вне зависимости от политики магазинов закрытой экосистемы».

В магазине будут доступны мобильные игры входящих в Microsoft студий-разработчиков, такие как Call of Duty: Mobile и Candy Crush Saga. Кроме того, в одной из ранних версий площадки появится кроссплатформенный хит Minecraft.

Глава Xbox добавила, что пока нет такой игровой платформы или магазина приложений, которые «по-настоящему присутствовали бы на всех устройствах — где вы, ваша библиотека, ваша личность, ваши награды путешествуют вместе с вами, а не привязаны к одной экосистеме».

Проект Microsoft во многом зависит от того, как скоро Apple и Google подчинятся вступившему в силу на территории ЕС в марте этого года «Закону о цифровых рынках» и откроют свои магазины мобильных приложений, а также аналогичные действия будут предприняты в США.

При этом корпорация не намерена ждать и уже сейчас выстраивает стратегию, по которой она будет конкурировать с площадками от Google и Apple.

Ранее Microsoft объявила о скором закрытии магазина игр для Xbox 360. С 29 июля 2024 года пользователи не смогут приобретать игры в Xbox 360 Store, но сохранят доступ к уже приобретенным играм.

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