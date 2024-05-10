Microsoft назвала дату запуска магазина приложений Xbox

Американская корпорация Microsoft уже в июле 2024 года запустит собственный магазин мобильных приложений Xbox. Первая версия стора будет браузерной.
Как рассказала президент Xbox Сара Бонд на Bloomberg Technology Summit, магазин приложений будет запускаться в браузере, а не с помощью отдельного приложения. Так компания намерена обойти ограничения Apple и Google.
Бонд подчеркнула, что благодаря веб-версии платформа будет «доступна на всех устройствах во всех странах, несмотря ни на что и вне зависимости от политики магазинов закрытой экосистемы».
В магазине будут доступны мобильные игры входящих в Microsoft студий-разработчиков, такие как Call of Duty: Mobile и Candy Crush Saga. Кроме того, в одной из ранних версий площадки появится кроссплатформенный хит Minecraft.
Глава Xbox добавила, что пока нет такой игровой платформы или магазина приложений, которые «по-настоящему присутствовали бы на всех устройствах — где вы, ваша библиотека, ваша личность, ваши награды путешествуют вместе с вами, а не привязаны к одной экосистеме».
Проект Microsoft во многом зависит от того, как скоро Apple и Google подчинятся вступившему в силу на территории ЕС в марте этого года «Закону о цифровых рынках» и откроют свои магазины мобильных приложений, а также аналогичные действия будут предприняты в США.
При этом корпорация не намерена ждать и уже сейчас выстраивает стратегию, по которой она будет конкурировать с площадками от Google и Apple.
Ранее Microsoft объявила о скором закрытии магазина игр для Xbox 360. С 29 июля 2024 года пользователи не смогут приобретать игры в Xbox 360 Store, но сохранят доступ к уже приобретенным играм.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как купить подписку Game Pass в России
- 2 Как продвигать мобильные приложения в App Store и Google Play в 2024 году из России
- 3 Как загрузить приложения, которых нет в сторах
- 4 Руководство: как выпускать и продвигать приложения в рунете в 2024 году
- 5 15 ошибок, которые нельзя допускать при размещении приложений в App Store и Google Play
ВОЗМОЖНОСТИ
13 мая 2024
13 мая 2024
13 мая 2024