«Почта России» получила статус IT-компании

«Почта России» была внесена в реестр IT-компаний, аккредитованных Минцифры и таким образом получила статус IT-компании.

«Признание "Почты" IT-компанией еще раз подчеркивает основной вектор изменений — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию», — говорится в сообщении почтового оператора.

Предприятие считает статус IT-компании «посланием» сразу нескольким целевым аудиториям, в том числе потенциальным партнерам из сферы высоких технологий и будущим и нынешним сотрудникам. Отмечается, что работникам теперь будет доступен ряд льгот.

«В последние годы мы кардинально изменили в "Почте" подход к созданию новых продуктов. Многие традиционные почтовые услуги уже перешли в "цифру". Мы перестраиваем внутренние процессы, чтобы сократить сроки разработки и внедрения IT-сервисов и соответствовать запросу клиентов», — добавил гендиректор «Почты России» Максим Акимов, слова которого цитируются в сообщении.

В 2021 году почти четверть всех доходов — 52,8 млрд рублей — «Почта» получила от IT-сервисов: портала pochta.ru, мобильного приложения, личного кабинета юрлица, электронных заказных писем.

Накануне стало известно, что Ozon, «Авито», «Циан», HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком» попросили российское правительство изменить критерии софта, который мог бы быть включен в реестр отечественного ПО. Российские компании с зарубежными акционерами хотят включить в реестр свои продукты, чтобы получить поддержку.

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