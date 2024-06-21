«Почта России» начала выдавать посылки «Авито» через маркетплейсы и розничные магазины

«Почта России» начала в тестовом режиме выдавать посылки «Авито» в своих партнерских пунктах — ПВЗ разных маркетплейсов, розничных магазинах, торговых точках. Об этом RB.RU сообщил представитель пресс-службы «Авито».

Партнеры «Почты» будут выдавать заказы с «Авито», отправленные из почтовых отделений. Сейчас выбрать доставку в одну из 70 точек в 33 городах России можно при оформлении покупки.

В «Авито» сообщили, что в ближайшее время логистический оператор планирует расширить сеть точек на несколько тысяч по стране. Кроме того, в будущем эти точки смогут не только выдавать, но и принимать посылки у продавцов с «Авито».

«Авито» сотрудничает с «Почтой России» с августа 2019 года — тогда почтовый оператор начал выдавать посылки площадки.

«Почта России» развивает собственный проект партнерских пунктов выдачи с конца 2022 года. Формат предполагает, что ПВЗ разных маркетплейсов, розничные магазины, торговые точки, которые находятся дальше 500 м от почтового отделения, могут принимать посылки для последующей передачи в доставку «Почте».

Также почтовый оператор выдает в своих отделениях заказы, сделанные на маркетплейсах.

Ранее в «Почте России» сообщили RB.RU о планах нарастить число партнерских ПВЗ до 5 тыс. до конца 2024 года (сейчас их около 2,5 тыс.).

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