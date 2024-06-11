«Почта России» нарастит сеть партнерских пунктов выдачи в два раза — до 5 тыс. к концу 2024 года

«Почта России», с 2022 года развивающая проект партнерских пунктов выдачи (ПВЗ), планирует нарастить их число до 5 тыс. до конца 2024 года. Об этом RB.RU сообщил представитель «Почты».

«В настоящее время мы расширили сеть примерно до 2500 партнерских пунктов. В планах "Почты России" до конца 2024 года расширить ее до 5 тыс. ПВЗ», — сообщил RB.RU представитель пресс-службы. Таким образом, к концу текущего года предприятие рассчитывает нарастить сеть в два раза.

«Почта России» развивает собственный проект партнерских пунктов выдачи с конца 2022 года. Формат предполагает, что ПВЗ разных маркетплейсов, розничные магазины, торговые точки, которые находятся дальше 500 м от почтового отделения, могут принимать посылки для последующей передачи в доставку «Почте».

Также почтовый оператор выдает в своих отделениях заказы, сделанные на маркетплейсах. Так, летом 2023 года «Почта» анонсировала открытие порядка 9 тыс. ПВЗ «Яндекс Маркета» в своих отделениях.

«На первом этапе мы подключили около 200 точек и сейчас увеличили их количество в 1,5 раза. В течение 2024 года мы планируем нарастить числов пунктов "Яндекс Маркета" в отделениях до 600, в том числе, в крупных городах», — добавил представитель «Почты».

Также, по его словам, в настоящее время во всех почтовых отделениях «Почты» можно получить заказы, сделанные на Ozon и AliExpress.

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