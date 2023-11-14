«Почта России» объявила о сокращении стоимости грузоперевозок между Россией и Китаем на треть

«Почта России» вместе с РЖД запустила регулярные перевозки в почтово-багажных вагонах между Россией и Китаем. Предприятие сообщает, что теперь грузоперевозки между странами будут дешевле на треть.
Почтовые вагоны будут курсировать между Уссурийском и Хуньчунем 3 раза в неделю. Предполагается, что они станут альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам по скорости доставки и стоимости, говорится в сообщении «Почты».
По подсчетам предприятия, срок доставки из Китая для получателей из Сибири и Дальнего Востока сократится на 5–7 дней.
«Запуск регулярных почтовых железнодорожных сообщений между Россией и Китаем позволит повысить скорость доставки и стабильность перевозок в течение года независимо от сезона, а также сократит стоимость доставки товаров на 30% по сравнению с доставкой автотранспортом», — сообщил руководитель Дирекции по развитию железнодорожных и контейнерных перевозок «Почты России» Юрий Юрьев, слова которого приводятся в сообщении.
Первый регулярный поезд из Хуньчуня с вагоном «Почты» уже доехал в Уссурийск — всего выгрузили более 13 тыс. посылок, которые затем направили в Магистральный сортировочный центр во Владивостоке. Общий вес отправлений превысил 9 тонн.
Неделей ранее «Почта России» запустила срочные переводы в Беларусь. Услугой можно воспользоваться в более чем 30 тыс. отделений по стране.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
14 ноября 2023
14 ноября 2023
14 ноября 2023
15 ноября 2023
17 ноября 2023