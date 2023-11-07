«Почта России» запустила срочные переводы в Беларусь. Услугой PosTransfer можно воспользоваться в более чем 30 тыс. отделений по стране.
В Беларуси пользователи могут получить перевод в любом отделении «Белпочты», если оно подключено к интернету. Переводы безадресные. Выдаются отправленные средства в белорусских рублях по курсу Нацбанка республики. Для получения потребуется назвать номер перевода.
Комиссия за перевод составит 1,8% от отправляемой суммы. По той же схеме отправить почтовый перевод можно и из Беларуси, а в России получатель сможет забрать средства в местной валюте.
В настоящее время PosTransfer действует и для переводов в Армению и Киргизию с комиссией 0,9% и 1,2% соответственно.
Летом гендиректор «Почты» Михаил Волков поделился приоритетными стратегическими целями компании. По его словам, «Почта» должна стать ключевым логистическим оператором для e-commerce, а также начать осваивать новые рынки.
При этом компания находится в сложной финансово-экономической ситуации. На прошлой неделе «Почта» заявила, что нуждается в докапитализации на сумму до 30 млрд рублей. А до этого в ответ на обеспокоенность в Совете Федерации экономическим состоянием компании предложила свой план господдержки.
Помимо докапитализации он предполагает закрытие части убыточных отделений, снижение частоты доставки посылок и введение инфраструктурного платежа для крупных площадок электронной торговли.
Фото на обложке: Denis.Vostrikov /
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