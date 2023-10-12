«Почта России» предложила услуги курьеров для доставки посылок в отделения

Отправить посылку «Почтой России» теперь можно не выходя из дома — предприятие предложило услуги курьеров, которые будут относить отправления в отделения. Воспользоваться новым сервисом смогут жители городов с населением более 500 тыс. человек, говорится в сообщении «Почты».

Чтобы курьер смог забрать посылку, ее нужно предварительно оформить, упаковать и оплатить на сайте или в мобильном приложении «Почты» банковской картой или через Систему быстрых платежей.

Если клиент не может распечатать бланк, то нужно будет написать на упаковке трек-номер. Когда посылка будет готова к отправке, на сайте pochta.ru или в приложении можно вызвать курьера.

По расчетам «Почты», в среднем весь процесс с момента вызова до приема посылки в отделении займет около 40 минут.

В 2022 году «Почта России» запустила сервис срочной доставки из отделения. Сейчас он доступен в более чем 2,5 тыс. отделениях в городах с населением от 500 тыс. человек.

Также ранее «Почта России» расширила сотрудничество с малым и средним бизнесом: розничные магазины, пункты выдачи заказов любых маркетплейсов и кофейни, которые располагаются дальше 500 метров от почтового отделения, могут принимать посылки в доставку.

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