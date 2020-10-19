«Почта России» начала работать со стартапами из «Сколково» для развития e-commerce

«Почта России» договорилась о сотрудничестве с четырьмя стартапами из «Сколково». Сервисы этих компаний позволяют страховать посылки от потерь, заказывать доставку грузов, вызывать на дом мастера по ремонту и находить IT-специалистов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя госпредприятия.

С кем начала сотрудничать «Почта России»:

Стартап Insurion занимается страхованием от задержек и потерь посылок.

Стартап «Союзгруз» доставляет крупногабаритные товары и подбирает курьеров по аналогии с Uber (компания передаст сервису клиентские заявки).

«Горсерв» — маркетплейс бытовых услуг, на котором можно подобрать мастеров для ремонта техники, сборки мебели и другого. По договору с «Почтой» он займется заявками, поступающими от ее клиентов и посетителей сайта.

С сервисом Geecko, который оказывает услуги по поиску и оценке IT-персонала для компании, «Почта России» подписала договор на кадровое сопровождение своего IT-филиала.

В госкорпорации рассчитывают, что к 2024 году подобные решения дадут ей 50% выручки. По итогам 2019 года цифровая выручка корпорации составила 21 млрд рублей, в 2020 году она уже превзошла этот показатель, пишет газета.

Как сообщалось, «Почта России» решила вложиться в развитие собственной IT-инфраструктуры и новых сервисов. Филиал компании «Почтовые технологии» минувшим летом начал цифровую трансформацию и планирует к 2021 году удвоить штат IT-специалистов до 1,2 тысячи человек и увеличить их фонд оплаты труда с 1,7 млрд до 2,5 млрд рублей.

Расширение нужно госкорпорации для запуска новых проектов, на которые она потратит 1,5 млрд рублей в течение года. «Почта России» заявляла о планах инвестировать в развитие мобильного приложения и маркетплейса, услугу по оцифровке входящей почты и другие цифровые сервисы. Кроме того, компания оптимизирует внутренние процессы за счет платформы управления сетью и хранилища больших данных.