«Почта России» начала тестировать продажи витаминов и БАДов

«Почта России» запустила пилотный проект по продаже нелекарственных препаратов. В ассортимент «витрин здоровья», которые будут установлены в почтовых отделениях, включат более 80 наименований товаров, говорится в сообщении оператора.
Витрины установлены в 40 отделениях Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей. К продаже «Почта» предлагает витамины, БАДы, бинты, кремы, термометры и прочие товары, которые могут пригодиться для домашней аптечки.
Если компания признает пилотный проект успешным, его расширят и на другие регионы.
Летом 2022 года «Почта России» запустила доставку лекарств на дом для жителей малых населенных пунктов и удаленных территорий. Новый сервис доступен в 1,2 тыс. отделений «Почты» в 77 регионах страны.
Фото на обложке: Unsplash
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