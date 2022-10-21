Instagram* тестирует встроенный инструмент для отложенных постов и Stories

Американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео Instagram* приступила к тестированию встроенного в приложение инструмента для отложенных постов и Stories.

Нововведение уже использует часть пользователей, точная дата запуска инструмента для всех пока неизвестна, пишет TechCrunch.

Пользователи смогут выбрать время и дату будущих постов и Stories. Для них также появится новый раздел — Scheduled Content, в котором можно будет увидеть отложенные публикации и поменять план.

Заблокированный в России Instagram в середине октября стал доступен некоторым пользователям без VPN. Соцсеть 11 октября стала доступна для некоторых абонентов «Билайна», МТС и пользователей домашнего интернета «Ростелекома».



Один из источников «Ведомостей» тогда сообщил, что «проблески» в работе Instagram наблюдаются из-за того, что подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ проводит на своем оборудовании ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) работы по фильтрации контента на сетях всех телеком-операторов. Подобные работы затрагивают и Instagram, поэтому некоторых пользователей соцсеть может быть доступна.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

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