Instagram* тестирует встроенный инструмент для отложенных постов и Stories

Американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео Instagram* приступила к тестированию встроенного в приложение инструмента для отложенных постов и Stories.
Нововведение уже использует часть пользователей, точная дата запуска инструмента для всех пока неизвестна, пишет TechCrunch.
Пользователи смогут выбрать время и дату будущих постов и Stories. Для них также появится новый раздел — Scheduled Content, в котором можно будет увидеть отложенные публикации и поменять план.
Заблокированный в России Instagram в середине октября стал доступен некоторым пользователям без VPN. Соцсеть 11 октября стала доступна для некоторых абонентов «Билайна», МТС и пользователей домашнего интернета «Ростелекома».
Один из источников «Ведомостей» тогда сообщил, что «проблески» в работе Instagram наблюдаются из-за того, что подведомственный Роскомнадзору ГРЧЦ проводит на своем оборудовании ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) работы по фильтрации контента на сетях всех телеком-операторов. Подобные работы затрагивают и Instagram, поэтому некоторых пользователей соцсеть может быть доступна.
*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
Фото на обложке: Unsplash
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