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В деле гендиректора РВК появился новый эпизод

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В уголовном деле генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко появился новый эпизод. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В деле гендиректора РВК появился новый эпизод

Как пишет издание, следственное управление УМВД по Юго-Западному административному округу Москвы предъявило Повалко еще одно обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. 

По версии следствия, Повалко в апреле 2017 года перечислил $600 тысяч со счетов «дочки» РВК — RVC I LP — в Silicon Valley Bank американской компании Alion Energy Inc. Компания находилась в стадии банкротства, деньги не вернулись назад. Следствие считает, что Повалко использовал управленческие функции «с целью извлечения выгод и преимуществ в интересах третьих лиц». 

При этом, по версии следствия, инвестиционный комитет РВК, правление или совет директоров венчурной компании не одобряли инвестиции в Alion Energy. 

Гендиректор РВК не отрицает, что к концу 2016 года Alion Energy находилась в предбанкротном состоянии и ее ценные бумаги существенно потеряли в весе. Однако Повалко указывает, что базовый договор о покупке ценных бумаг Alion Energy был заключен с компанией 19 декабря 2016 года. Повалко был утвержден на должность гендиректора РВК через три дня — 22 декабря. 

По словам Повалко, подготовкой базового договора занималась дирекция по стратегическим инвестициям РВК под руководством Яна Рязанцева. Документ предусматривал требования по инвестициям. По соглашению, при отказе от инвестиций в Alion РВК теряла и средства, вложенные в компанию ранее. В середине 2017 года правление РВК решило прекратить инвестиции в деятельность Alion. 

Ян Рязанцев, а также член совета директоров Alion Energy Inc. и соучредитель венчурной компании Bright Capital Михаил Чучкевич тоже оказались под следствием. Повалко выступает заявителем по их делу. Рязанцев и Чучкевич находятся под подписками о невыезде. 

Ранее Гагаринский суд Москвы отправил Александра Повалко под домашний арест до 20 июля. В пресс-службе РВК Rusbase сообщили, что оперативное управление РВК осуществляет замгендиректора и исполнительный директор Анна Романенко. 

Rusbase узнал, что думают инвесторы о задержании главы РВК. 

Обновлено в 9.50: Адвокат Повалко Георгий Антонов опроверг информацию «Коммерсанта». о новом эпизоде в деле главы РВК. Как сообщил ТАСС Антонов, МВД вменяет Повалко ущерб в размере $600 тыс.

«После избрания моему доверителю меры пресечения в виде домашнего ареста следствие предъявило ему обвинение, которое было уточнено. Больше никаких новых обвинений ему не предъявляли», — рассказал адвокат Повалко.

Фото: photobyphotoboy / Shutterstock

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