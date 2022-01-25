В Softline назвали пять правил цифровой гигиены, которые помогут сохранить персональные данные

Эксперт IT-компании Softline назвал пять главных правил цифровой гигиены. Следование этим правилам позволит обезопасить персональные данные от действий киберпреступников и предотвратить их утечку.

Основные правила цифровой гигиены обозначил руководитель направлений в сфере информационной безопасности Softline Илья Тихонов. Всего таких правил пять:

Использование разных паролей. Для легкости их запоминания, эксперт советует придумать комбинацию для паролей – например, использовать дату рождения или знак зодиака и менять слова местами, добавляя символы. Использование многофакторной аутентификации. При попытке получить доступ к данным, например, банковской карты, ее владелец сможет как минимум узнать об этом, как максимум – предотвратить. Меньше обмениваться важными данными через мессенджеры и почту. Эксперт советует при использовании таких способов обмена информацией архивировать данные и защищать их паролем. Тихонов подчеркнул, что хакерам более важны не фотографии, которые отправляются через мессенджер, а документация. Провести ревизию персональных данных, которые уже есть в сети. Эксперт советует удалить то, что вы когда-то отправляли через открытые каналы связи. Даже то, что было отправлено более года назад, в настоящее время можно обналичить, пояснил Тихонов. Меньше использовать облачные технологии. Облачные сервисы, на которых рядовые пользователи хранят персональные данные, часто взламывают. Эксперт не рекомендует хранить критически важные данные в таких сервисах, или, на крайний случай, шифровать их.

Тихонов подчеркнул, что соблюдать данные правила для сохранности личных данных необходимо регулярно.

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