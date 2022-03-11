Правительство введет принудительные лицензии на западный софт

Правительство отказалось от идеи отменить ответственность за использование не лицензированного в России ПО, сообщили «Ведомости» со ссылкой на версию плана антикризисных мер правительства от 9 марта.

В этой версии плана вместо легализации пиратского софта предлагается «введение механизма принудительного лицензирования» вместе с отменой компенсаций иностранным компаниям из стран, которые ввели санкции, «за использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке принудительного лицензирования».

В Минэке пояснили, что правительство будет разрешать использование технологий, которые применяются «в определенных дефицитных товарах, включая компьютерные программы». Планируется утвердить их конкретный перечень, что создаст возможность как для параллельного импортирования таких товаров, так и для их воспроизведения в стране.