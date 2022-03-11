Правительство введет принудительные лицензии на западный софт

Правительство решило отказаться от идеи легализации не лицензированного в России программного обеспечения (ПО). Вместо этого рассматривается возможность введения принудительных лицензий на западный софт.
Правительство отказалось от идеи отменить ответственность за использование не лицензированного в России ПО, сообщили «Ведомости» со ссылкой на версию плана антикризисных мер правительства от 9 марта.
В этой версии плана вместо легализации пиратского софта предлагается «введение механизма принудительного лицензирования» вместе с отменой компенсаций иностранным компаниям из стран, которые ввели санкции, «за использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке принудительного лицензирования».
В Минэке пояснили, что правительство будет разрешать использование технологий, которые применяются «в определенных дефицитных товарах, включая компьютерные программы». Планируется утвердить их конкретный перечень, что создаст возможность как для параллельного импортирования таких товаров, так и для их воспроизведения в стране.
Представитель министерства добавил, что в такие перечни не должны попасть товары, производимые и продаваемые в России в достаточном объеме. «Речь идет о компенсации определенных востребованных ресурсов, которые ограничены для потребления из-за недружественных действий ряда стран в отношении России», – подчеркнул он.
Механизм принудительного лицензирования предполагает предоставление права использования РИД законного правообладателя помимо его воли, пояснил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Пока этот механизм широко в нашей стране не распространен.
Согласно Гражданскому кодексу, механизм принудительного лицензирования применяется «в случае крайней необходимости», но подразумевает выплату компенсации правообладателю, добавил директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович. Но сейчас власти обсуждают отмену этой компенсации иностранным компаниям из стран, поддержавших санкции.
«На практике это означает, что объектами интеллектуальной собственности, принадлежащими правообладателям из этих стран, мы не только будем пользоваться помимо их воли, но еще и не будем за это ничего платить», – говорит эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. Получается, что «принудительное лицензирование без компенсации» – это фактически то же самое, что и использование нелицензированного ПО, но, во-первых, только в отношении правообладателей из государств, поддержавших санкции, а во-вторых, вроде бы как в рамках правовых норм, отметил Казанцев.
О том, что в правительстве обсуждали возможность отказа от преследования за пиратское ПО из стран, поддержавших санкции, стало известно 5 марта 2022 года. Предполагалось, что это смягчит последствия ухода из России крупных иностранных разработчкиов (Microsoft, Oracle, SAP И др.).
Однако отечественная IT-отрасль выступила против этой идеи. Профильные ассоцииции 10 марта 2022 года направили письмо главе Минцифры, в котором предупредили, что инициатива может привести к негативным последствия для отечественного IT-бизнеса и навредить импортозамещению.
Фото на обложке: SuperOhMo /
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