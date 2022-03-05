Власти планируют легализовать пиратский софт

На фоне санкций российские власти предложили отменить уголовную и административную ответственности за использование пиратского программного обеспечения. Решение может смягчить уход из России Microsoft, IBM, Oracle и других компаний.

В разработке «план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» участвовали многие министерства, часть мер уже начали реализовывать, пишет «Коммерсантъ».

Для поддержки российской IT-отрасли предлагается механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем. На них может быть распространено действие ст. 1360 ГК РФ (по ней российское правительство может при «крайней необходимости» решить использовать изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя).

Власти предлагают также отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного софта, «принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции».

Глава по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович говорит, что задумка в том, чтобы принудительно лицензировать и вводить в оборот иностранный софт без какого-либо вознаграждения правообладателю, если он поддержал санкции против России.

Эксперты считают, что такой шаг позволит российскому рынку некоторое время функционировать «по инерции, не делая резких движений по импортозамещению». Однако большая часть значимого ПО нелицензионных компаний продается по подписке, а значит, доступ к нему в любом случае будет заблокирован.

На днях в кабмине назвали три варианта развития взаимоотношений с иностранными компаниями на фоне санкций:

Компания продолжает полноценную работу в России. В таком случае обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, исполняются трудовые обязательства перед сотрудниками. Иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров и впоследствии имеют возможность вернуться на рынок России. Этот вариант, как отмечается, обсуждался с российским предпринимательским сообществом. Компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. «Мы к этому относимся как фактически к умышленному банкротству. В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства», — отметил первый вице-премьер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции. Западные страны в ответ на это начали вводить санкции (как персональные, так и секторальные). Часть компаний уже заявила об уходе с российского рынка, прекращении поставок или о приостановке работы.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: JoyseulayJoyseulay / Shutterstock