В кабмине назвали три варианта развития взаимоотношений с иностранными компаниями на фоне санкций

Экономическая ситуация и санкционная политика ряда стран в отношении России предполагает три варианта развития взаимоотношений с иностранными партнерами, считает первый зампред правительства Андрей Белоусов. Его слова приводятся на сайте кабмина.

«Мы проанализировали заявления властей иностранных государств и конкретных компаний, которые, осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов, — сообщил Белоусов. — При этом сегодня могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка».

В таком случае, по его словам, есть три варианта развития событий:

Компания продолжает полноценную работу в России. В таком случае обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, исполняются трудовые обязательства перед сотрудниками. Иностранные акционеры передают свою долю под управление российских партнеров и впоследствии имеют возможность вернуться на рынок России. Этот вариант, как отмечается, обсуждался с российским предпринимательским сообществом. Компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. «Мы к этому относимся как фактически к умышленному банкротству. В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства», — отметил первый вице-премьер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении «специальной военной операции». Западные страны в ответ на это начали вводить санкции (как персональные, так и секторальные). Часть компаний уже заявила об уходе с российского рынка, прекращении поставок или о приостановке работы.

27 февраля министры иностранных дел 27 государств Евросоюза согласились с полным закрытием воздушного пространства сообщества для самолетов РФ. В качестве ответной меры Россия закрыла свое небо для 36 стран.

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