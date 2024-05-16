«Очень много телодвижений»: предприниматели объяснили снижение числа получателей господдержки в России

В России по итогам 2023 года сократилось число малых предприятий, получающих господдержку. Основная причина может быть скрыта в стабилизации на рынке труда, что делает поддержку малого бизнеса в прежних масштабах бессмысленной для государства. Еще одна версия происходящего — отсутствие гарантий, что в текущих условиях, получив помощь, удастся добиться результата и отчитаться за потраченные средства. Об этом RB.RU рассказали опрошенные предприниматели, получавшие или пытавшиеся получить помощь из бюджета.

В России в прошлому году, когда президент Владимир Путин призывал помогать малому бизнесу набирать силу, резко упало число получателей государственной поддержки среди субъектов МСП и самозанятых. За год число «счастливчиков», сумевших добиться помощи от властей, сократилось почти на треть — до 467,1 тысячи, а за три года — в 3,4 раза, свидетельствуют данные, обнародованные в комментарии замдиректора Института «Центра развития» НИУ ВШЭ Светланы Мисихиной.

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Как сокращалось число получателей поддержки для малого бизнеса

Институт проанализировал сведения из Единого реестра МСП и пришел к выводу, что количество получателей поддержки среди ИП за год снизилось на 28,4%, а юрлиц — на 36%. Число поддерживаемых самозанятых, правда, возросло на 16,3%, но, в основном, за счет консультационных и образовательных программ, а не финансирования.

Примечательно, что снижение числа получателей сопровождалось общим ростом финансирования со стороны государства и увеличением поддержки в расчете на каждого субъекта. В денежном выражении поддержка даже увеличилась — до 620 млрд рублей на всех в 2023 году против 599,3 млрд рублей в 2022 году. Если в 2022 году на каждого получателя приходилось 933 тысячи рублей, то в 2023 году — уже 1,32 млн рублей с учетом всех видов помощи. В данный расчет включены как непосредственные выплаты, так и бюджетные траты на консультации.

Еще больше снизилось число получателей именно финансовой помощи от государства. За год их количество упало в 3,6 раза, до 73,2 тысячи, но, что позитивно, произошло это на фоне роста среднего объема полученных средств на субъект — до 8,4 млн рублей с 2,3 млн рублей годом ранее.

Круг получателей поддержки сузился из-за окончания пандемии, забюрократизированности процессов. К получателям денег из бюджета власти стали относиться требовательнее, делая акцент на качественный, а не количетвенный их прирост, считают эксперты из бизнес-объединений, которых издание «Известия» опросило сразу после выхода данных, подготовленных НИУ ВШЭ.

RB.RU узнал у реальных предпринимателей об их опыте получения помощи от государства.



Почему поддержка МСП государством оказалась недоступна

Большинство опрошенных предпринимателей отметили, что имеют плохое представление о полагающейся им государственной помощи, затрудняются оформить ее и испытывают трудности при получении льготных кредитов. Те, кто столкнулся с проблемами при получении поддержки, не всегда были готовы называть себя и свой бизнес.

«Каждый раз, когда пытались получить льготные кредиты или какой-то грант, приходилось совершать очень много телодвижений, в итоге — масса потерянного времени с нулевым результатом. Если ваш бизнес держится на плаву — не связывайтесь с государством», — категорично заявил RB.RU самозанятый Константин в сообществе предпринимателей «ТилТех».

Еще один предприниматель, занимающийся разработкой и производством электронных устройств для пищевой индустрии, пояснил RB.RU, что сейчас не пользуется господдержкой, так как у него нет свободных сотрудников, которые могли бы заняться вопросом ее получения. На первый взгляд бизнесмену показалось, что сделать это будет сложно, а нанимать кого-то специально — не выгодно.

Начинающий индивидуальный предприниматель, представившийся Александром, пытался взять льготный кредит по одной одной из программ «Мой бизнес» под 5% годовых, но не смог найти юридическое лицо, которое бы за него, как за новичка, поручилось. Бизнесмен говорит, что таких юрлиц, готовых помочь, нет у большинства его знакомых, начинающих с нуля.

«Честно говоря, условие не выполнимо для начинающего предпринимателя без связей и знакомств», — утверждает Александр.

Генеральный директор ООО НПК «Прометей» Артем Спиридонов считает получение льготных кредитов самым трудозатратным процессом.

«Кредитование и прочие сервисы финансирования — в известных мне случаях выходили очень трудозатратными, и требовалось много дополнительных действий. Такая поддержка была доступна преимущественно для ИТ-компаний, а остальным было проще обратиться напрямую в банк, а если сумму не давали, то искать где-то поручителей», — отметил Спиридонов.

Спиридонов полагает, что новичкам получить поддержку сейчас проще, чем тем, кто уже работает, виной тому накопившаяся история деятельности.

«Нужно изначально компанию "профильтровать" под получение мер поддержки. Но, если начинать почти с нуля, получить помощь проще, чем если уже есть какая-то история. Возможно, в связи с этим, есть отток получателей мер поддержки. Довольно большие трудозатраты также создают определенный порог входа», — рассказал эксперт.

Многое зависит и от региона, в котором работает бизнес, где-то власти чуть ли не требуют от предпринимателей явиться за поддержкой, а где-то для получения помощи нужно «наседать».

По оценкам Спиридонова, проще всего бизнесу получать консультационные услуги, но не всегда они полезны и второй раз предприниматели за ними не приходят. Например, различные сервисы подбора помещений часто бесполезны, и квадратные метры проще найти через сарафанное радио или на сайтах недвижимости. К тому же, образовательные программы от государства показались бизнесмену довольно тяжелыми и не структурированными, тогда как на рынке представлено много более доступных и полезных образовательных продуктов.

Когда опыт получения поддержки оказался положительным

Основателю «Здоровье.ру», партнеру Youtalk, Lora Health Эрику Бровко за восемь лет развития платформы удалось получить поддержку только в самом начале, а потом смысл в ней пропал.

«Это был небольшой грант на создание прототипа платформы. На данном этапе это действительно было очень ценно, потому что когда у тебя есть идея, но еще нет продукта и бизнес-модели, очень сложно привлечь венчурное финансирование для развития. Меры поддержки на самых ранних стадиях, на мой взгляд, очень полезны», — пояснил Бровко.

Льготы для ИТ и инновационных компаний помогают на этапе становления иметь положительную экономику, но после того как бизнес-модель стала устойчивой, необходимость в поддержке отпала сама собой, поделился Бровко.

«Далее наша стратегия строилась с фокусом на устойчивую бизнес модель и развитие продукта, который приносит ценность нашим пользователям, поэтому мы не пользовались никакими видами поддержки, а были ориентированы на бизнес подход», – пояснил фанудер.

Компания «Промобот», разрабатывающая и выпускающая роботов, с 2015 года пользовалась различными мерами господдержки, часть из них позволяла получить доступ к инфраструктуре, к защите интеллектуальной собственности, к юридическим услугам, к консультациям. Другие меры обеспечивали финансирование фундаментальных научных исследований и позволяли строить производственные мощности.

«Все инструменты были полезными. Отдельно можно выделить меры поддержки от Минпромторга по постановлению правительства РФ № 1649. Это позволило нам перейти на новый уровень разработки и выйти на новые рынки», – рассказал генеральный директор «Промобота» Максим Чугунов.

Еще один предприниматель, представившийся Денисом, также отметил неожиданный положительный опыт взаимодействия с государством. Бизнесмен неожиданно получил грант на открытие пансионатов по уходу за пожилыми людьми в трех городах.

«Это был конец года, я так понял, что муниципалитету надо было остатки "распихать", чтобы отчитаться, поэтому особых вопросов в получении не было — все, кто подали заявку на грант, получили. Оплатили оборудование по расчетному счету, поэтому отчет был прост», — добавил бизнесмен.

Генеральный директор ООО «Кьюми» Сергей Мусханов рассказал RB.RU, что возглавляемая им компания использовала государственные меры поддержки для улучшения своей деятельности и технологической составляющей. Помощь от государства оказалась «критически необходимой» и позволила купить оборудование, снизить зависимость от импортных поставок комплектующих. Грант был получен по программе «Коммерциализация» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Хотя опыт был положительным, компания столкнулась и с трудностями. Мусханов отметил отсутствие конкретики по подготовке документации, администрировании гранта, плохую обратную связь при заполнении заявок, нехватку вебинаров и модераторов проетков.

«Получение помощи от государства может стать затруднительным и тормозящим процессом, особенно для тех команд, которые впервые пытаются получить ее. Эти препятствия могут усложнить задачу и стать настоящим вызовом для новых компаний с классным продуктом», — считает Сергей Мусханов.

Как малому бизнесу стать интересным для государства

По мнению генерального директора «Промобота» Максима Чугунова, большинство мер поддержки подразумевает так или иначе достижение определенных показателей, что в текущей ситуации сложно сделать.

«В финансовой выручке, в произведенной продукции, в количестве внедренной продукции, в заработанных средствах и многих других. Гарантировать те или иные показатели на сегодняшний день сложно, ввиду определенной турбулентности в различных отраслях рынка», — считает эксперт.

Чугунов согласен, что главной сложностью является заполнение и сбор необходимой документации, но это «справедливо и разумно», поскольку инструменты поддержки необходимо обосновать и также по ним отчитаться.

Основатель международной школы программирования и дизайна CODDY Оксана Селендеева считает, что государство менее активно поддерживает ИП в силу ограниченных ресурсов и выбора приоритетных секторов для развития. Сокращение может быть связано со стабилизацией рынка труда.

«В условиях ограниченных ресурсов индивидуальные предприниматели стимулировались преимущественно как инструмент для поглощения избыточной рабочей силы. При необходимости выбора предпочтение отдаётся отдельным стратегически важным секторам с высоким потенциалом роста. Поддержка индивидуальных предпринимателей на данный момент представляется менее значимой и выгодной. Ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная, безработица находится на крайне низком уровне, что делает дополнительные меры по её регулированию излишними», — считает Селендеева.

Селендеева считает, что сегодня, чтобы привлечь внимание государства, предпринимателям необходимы:

Способность быть мощным мультипликатором для всей экономики; Умение эффективно управлять макроэкономическими рисками; Стратегии, способные уменьшить зависимость от «твердой валюты».

Например, в отрасли подшипников, фармацевтике, производстве вина и пива, а также в IT-секторе, просматривается потенциал стать такими ключевыми игроками, а рынок услуг не предоставляет значительных мультипликативных эффектов для экономики.

Селендеева поясняет, что государство ориентируется на стимулирование ИП из-за ресурса занятости. С рынком труда, где уровень безработицы крайне низок, использование индивидуальных предпринимателей в качестве «абсорбентов» становится излишним.

«В условиях выбора предпочтение отдается стратегическим секторам с высоким потенциалом мультипликативного эффекта. В настоящее время поддержка индивидуальных предпринимателей становится менее приоритетной и не так выгодной», — резюмировала Селендеева.

Генеральный директор ООО «Кьюми» Сергей Мусханов уверен, что государственная поддержка малого бизнеса помогает инновациям, созданию рабочих мест и обеспечении экономической стабильности. Поддержка может стать неким спасательным кругом для компаний в трудные времена, позволяя преодолевать экономические кризисы, инвестировать в рост и оставаться конкурентоспособными.

Государство продолжит поддерживать малый и средний бизнес, в том числе в рамках нового нацпроекта МСП, который охватит 2025-2030 годы. Выступая перед депутатами 14 мая будущий министр экономического развития РФ Максим Решетников в числе приоритетов работы назвал обеспечение качественного роста сектора МСП с акцентом на поддержку бизнеса в новых регионах со ставкой на «адресные механизмы» и развитие туризма.

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