Меры государственной поддержки малого бизнеса в 2024

В этой статье мы рассмотрим, какие именно формы поддержки предлагаются государством и как малые предприятия могут ими воспользоваться.

В 2022 году российское правительство разработало комплекс государственных мер поддержки малого бизнеса. Большинство этих мер продолжает действовать и в 2024 году. Они охватывают разные аспекты предпринимательства, включая финансовую помощь, налоговые льготы, возможности обучения и развития.

Содержание

Какие программы господдержки действуют в 2024 году

Субъектом малого бизнеса в России считается организация (ООО) или индивидуальный предприниматель (ИП), ведущий коммерческую деятельность. К этой категории относят и большинство аналогичных структур, например:

крестьянские (фермерские) хозяйства;

производственные и сельскохозяйственные кооперативы;

хозяйственные партнерства.

Главные критерии малого бизнеса:

годовой доход не выше 800 млн руб.;

максимально допустимая среднесписочная численность сотрудников — 100 человек.

Государственные меры поддержки малого бизнеса и развития предпринимательства бывают:

федеральные и региональные;

отраслевые и общие.

Полученные деньги и льготы запрещено использовать на нецелевые расходы. Программу финансирования определяют в зависимости от задач, стоящих перед предпринимателем:

расширение бизнеса;

инвестиции в действующие проекты;

рефинансирование.

Государственные меры поддержки малому бизнесу предоставляются в форме:

субсидий;

грантов;

кредитов по низким ставкам;

страховок;

налоговых каникул;

обеспечения кредитов и так далее.

Получить информацию о действующей государственной поддержке малого бизнеса можно из следующих источников:

страницы региональных правительств в интернете;

платформа МСП.РФ;

портал федеральной организации по поддержке МСП «АО Корпорация "МСП"»;

сайт развития бизнеса Мой бизнес.рф.

Социальный контракт на открытие бизнеса

В рамках мер поддержки бизнеса между гражданином России и службой социальной защиты подписывается соглашение. Оно предполагает единовременную выплату, направленную на следующие цели:

до 350 тыс. руб. — открытие и развитие бизнеса;

до 250 тыс. руб. — организация подсобного хозяйства;

до 30 тыс. руб. — обучение, переобучение, повышение квалификации.

По условиям соцконтракта можно получать единовременные или ежемесячные выплаты во время поиска работы или для преодоления тяжелой жизненной ситуации.

Заключить социальный контракт на получение поддержки МБ могут следующие категории граждан:

малообеспеченные, со средним доходом на 1 члена семьи за последние 3 месяца, не превышающим региональный прожиточный минимум;

одинокие малоимущие с доходом за последние 3 месяца менее РПМ.

Для получения выплат претенденты предоставляют в службу соцзащиты по месту жительства заявление, бизнес-план и комплект документов:

паспорт;

свидетельства о браке и рождении детей;

выписки из домовой книги;

ИНН трудоспособных членов семьи;

справки о заработной плате;

выписки из Росреестра о праве собственности на недвижимость.

В 2024 году в РФ вводятся единые условия и правила заключения социального контракта, которые:

упрощают процедуру составления и подачи заявления на выплаты через «Госуслуги»;

пересматривают формулу нуждаемости семьи;

проверяют способности к управлению малым бизнесом.

Основанием для прекращения действия социального контракта становится невыполнение его условий. Если в период работы соглашения гражданин закрывает ИП или ООО, он обязан вернуть государству полученные по программе выплаты.

Грантовая поддержка

Региональные власти поддерживают бизнес через гранты. В каждом субъекте РФ этим занимаются разные органы, на федеральном уровне за выполнение программы отвечает «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства».

Каждый государственный орган самостоятельно решает, на какие цели выделить деньги. Это может быть:

участие в конкурсах и выставках;

обучение сотрудников;

покупка франшизы;

продвижение бизнеса в соцсетях, на маркетплейсах и так далее.

Гранты выдают безвозвратно и безвозмездно под решение строго поставленных задач.

Суммы, полученные с помощью такой государственной поддержки, не облагают налогом и не учитывают в доходах. Право на грант есть у коммерческих организаций и ИП, записанных в реестре МСП.

Фото в тексте: Unsplash

В 2024 году планируется увеличение грантовой поддержки малому бизнесу в следующих отраслях:

IT;

сельское хозяйство и агропром;

туризм.

Сейчас гранты выделяют для молодых предпринимателей в малом и среднем бизнесе.

Условие выделения денег — возраст претендента от 14 до 25 лет. Минимальная доступная сумма — 100 тыс. руб., максимальная — 500 тыс. руб.

Предельный размер гранта увеличен до 1 млн руб. для следующих регионов:

Мурманской и Архангельской обл.;

Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО;

Чукотки;

Карелии;

Республики Коми;

Якутии;

Красноярского края.

В 2024 году продолжится финансирование программ, направленных на развитие социального бизнеса. Деньги выделяют на следующие цели:

аренду, ремонт, строительство помещений;

внесение лизинговых платежей;

оплату услуг ЖКХ;

покупку оборудования и оргтехники;

приобретение сырья, программного обеспечения, расходных материалов и комплектующих для медицинских и протезно-ортопедических принадлежностей;

переоборудование автотранспорта под перевозку лежачих больных.

Максимальный грант — 500 тыс. руб. Малый бизнес в районах Арктики и Крайнего Севера может рассчитывать на суммы до 1 млн руб.

Подробную информацию о грантах предприниматели узнают в региональном отделении центра «Мой бизнес» и на цифровой платформе МСП.РФ.

Читайте по теме:

Меры поддержки ИТ-бизнеса в России

Что такое бизнес-план и как его составить

Субсидии

Субсидией в программе поддержки называется комплекс мер, направленных на частичную или полную компенсацию расходов малому бизнесу, оказывающему услуги или производящему товары. Предпринимателям выделяют деньги по конкурсу на возмещение следующих издержек:

лизинг и аренда оборудования, помещения;

прием на работу по направлению из службы занятости;

простои по не зависящим от бизнесмена причинам (эпидемиологические ограничения);

возмещение процентов по кредитам;

уплата взносов за участие в конкурсах и выставках;

реклама и продвижение своего дела;

сертификация производимых товаров;

экспорт продукции;

получение патентов и свидетельств.

Чтобы получить субсидию, малый бизнес должен выполнять следующие условия:

доля МСП или физлиц в уставном капитале не менее 51%;

доля крупного бизнеса в УК не более 49%;

доля государственных, региональных властей или других некоммерческих организаций в УК не более 25%.

Условия получения субсидий по регионам отличаются друг от друга. Более подробную информацию предоставят центры поддержки МСП «Мой бизнес».

Поддержка малого агробизнеса

В 2024 году по распоряжению Правительства России финансирование программы поддержки малого предпринимательства в агропромышленном бизнесе увеличится до 15 млрд руб. Программа включает:

гранты;

субсидии;

льготы;

компенсации лизинговых платежей;

кредитование с компенсацией процентных ставок и так далее.

К малому бизнесу в сфере агропроизводства относят предприятия, занимающиеся следующими видами деятельности:

животноводством,

растениеводством,

переработкой чужой агропродукции,

торговлей сельскохозяйственными ресурсами,

розничной продажей продуктов питания и так далее.

С 2024 года получить поддержку в качестве субъекта малого бизнеса могут сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 70% выручки которых составляют доходы от заготовки, сбыта и хранения продукции. Вновь созданные СПоК получили право претендовать на добавочный грант в 10 млн руб.

Одним из направлений мер поддержки и развития бизнеса в агропромышленности стало льготное кредитование предприятий, занимающихся растениеводством. Официально размер ставки по таким займам вырос с 5 до 7%. Государство берет на себя обязанность по ее возмещению в размере от 50 до 100% при условии обязательного страхования половины посевных площадей.

Программа мультирискового страхования начинает работать в условиях чрезвычайной ситуации. Ее участники получают компенсации за урожай, погибший из-за опасных природных и климатических явлений.

Новые фермерские кооперативы и хозяйства могут получить грант «Агростартап» в размере 1,5 млн руб. Для бизнеса, занимающегося мясным или молочным животноводством, эта помощь увеличивается до 7 млн руб.

В 2024 году изменились условия получения денег для создания и развития семейной фермы. Теперь помощь состоит из 2 частей:

до 30 млн руб. — на капитальные расходы (в том числе постройку и ремонт помещений, где производят, перерабатывают и хранят агропродукцию);

до 20 млн руб. — на запуск новых проектов (покупка новой техники или сельскохозяйственных птиц, животных).

В малом агропромышленном бизнесе продолжают работать другие меры поддержки:

грант «Агротуризм» для покупки, ремонта помещений, создания развлекательной инфраструктуры, приобретения оборудования для приема путешественников на селе;

выплаты по программе «Агроэкспресс» для производителей сельхозпродукции, работающих в регионе не менее 2 лет.

С 2024 года начинает действовать программа поддержки малого бизнеса в растениеводстве и картофелеводстве. На нее выделено 4,5 млрд руб. Деньги предназначены для проведения агротехнических работ по выращиванию картофеля и других овощей в открытом грунте или теплицах. Для сельских бизнесменов из Крыма и Дальневосточных областей меры поддержки выделяют по повышенному коэффициенту.

Налоговые льготы

В 2024 году разработаны меры поддержки бизнеса через отдельный вид стимулирования — налоговые льготы. Среди главных направлений помощи — информационные технологии. Малый бизнес, представляющий сферу IT, может рассчитывать на такие послабления:

уменьшение страховых взносов;

обнуление налоговой ставки;

запрет на выездные проверки.

Условие получения льготы — получение прибыли от работы в сфере информационных технологий в размере не менее 70% от общих доходов организации.

Читайте по теме:

Меры поддержки ИТ-бизнеса в России

До 2027 г. освобождены от начисления и уплаты НДС малые предприятия туристической индустрии. К ним относят:

гостиницы;

санатории;

пансионаты;

дома отдыха;

курорты;

аквапарки;

турбазы и так далее.

От уплаты НДС освобождены предприятия общественного питания, относящиеся к малому бизнесу. Деньги переведут на счет ООО или ИП при выполнении таких условий:

средняя заработная плата персонала не ниже аналогичной по региону;

доля доходов от основного производства не менее 70%;

годовая прибыль не более 2 млрд руб.

Следующая льгота по налогам для МСП — это ускоренный возврат НДС. Для реализации этого вида поддержки предприниматели пишут заявление в ФНС, где указывают сумму компенсации, не превышающую величину уплаченных налогов. В течение 5 дней заявка должна быть рассмотрена, а деньги переведены на счет компании.

Следующий способ стимулирование малого бизнеса — это снижение размера страховых платежей. Если сотрудники ООО или ИП получают заработную плату не менее минимальной, ставка по сборам снижается до 15%.

Для индивидуальных предпринимателей, вставших на учет после 2015 г., действует правило налоговых каникул. Условия предоставления меры поддержки таковы:

ИП зарегистрирован впервые;

он платит налоги по УСН или ПСН;

бизнесмен работает в производстве, науке, социальной сфере или оказывает услуги.

График налоговых каникул на 2024 год пока не разработан. Предыдущие закончились 01.01.2024.

Для юридических лиц в малом бизнесе существует практика освобождения от сборов на недвижимость. Если налоговая база помещения равна его кадастровой стоимости, то платить за него не нужно.

Льготные кредиты

Некоторые предприятия малого бизнеса в 2024 году могут получить кредиты по льготным ставкам. Срок получения займа составляет от 3 до 5 лет. Потратить деньги можно на следующие цели:

покупку, аренду производственного или складского оборудования;

увеличение объема выпуска товаров;

внедрение новых технологий и т.п.

Проценты по кредитованию для малого бизнеса состоят из ключевой ставки Центрального Банка России и 3,5% сверх нее.

Условия получения льготного кредита для малого предпринимателя таковы:

отсутствие долгов по налогам более 50 тыс. руб.;

неимение задержек по заработной плате сотрудников;

регистрация компании в едином реестре МСП;

не нахождение в процессе банкротства.

Предприятия малого бизнеса из сферы информационных технологий попали в 2 программы льготного кредитования:

на разработку и внедрение российского программного обеспечения под 3% годовых;

на реализацию проектов по переводу цифровых решений на свои платформы под 1—5%.

Получить льготную ссуду можно при условии сохранения штата сотрудников не менее чем на 85% и ежегодной индексации заработной платы.

Малые предприятия, работающие в промышленности, могут рассчитывать на выделение промышленной ипотеки. Так называют банковский кредит, направленный на покупку готовых производственных мощностей и быстрого запуска бизнеса.

Купленные на заемные средства цеха и оборудование остаются в залоге у финансовой организации до погашения займа. Малым предпринимателям выдают займы под 5 % годовых на срок до 7 лет. Максимальная сумма ссуды составляет 500 млн руб.

Фото в тексте: Unsplash

Продолжают действовать меры по льготному кредитованию малого бизнеса, запущенные ранее. Например, Программа 1764 разработана для таких видов предпринимательства:

торговли;

общественного питания;

оказания услуг;

сельского хозяйства;

внутреннего туризма;

промышленного производства.

Ставка по таким кредитам составляет 15% годовых, срок займа — 3 года, максимальная сумма — 500 млн руб.

До 2 млрд руб. под 19% на 3 года можно получить деньги по программе стимулирования кредитования. К ней допускают предприятия малого бизнеса, ведущие дела в следующих отраслях:

архитектуре и строительстве;

обрабатывающей промышленности;

научных исследованиях;

гостиничном бизнесе.

Для предпринимателей Крыма, Дальнего Востока, кавказских республик действует кредитный пакет «ПСК +1764». По его условиям льготные займы получают бизнесмены для развития своего дела под 9% годовых. Срок возврата составляет 3 года, а максимальная сумма — 500 млн руб.

Региональные программы поддержки

Поддержка малого бизнеса на региональном уровне зависит от наполнения бюджета. Чаще всего она состоит в следующих видах помощи:

правовой и консультационной для освоения финансовых основ предпринимательства, способов расширения сбыта, налаживания поставок;

финансовой в виде региональных субсидий, льгот, грантов, полной или частичной компенсации некоторых расходов;

инновационной, заключающейся в ускоренном получении разрешений, патентов, свидетельств и так далее;

имущественной, направленной на снижение арендных ставок, получение отсрочек по платежам;

информационной, позволяющей вовремя узнать о начале или окончании действия льгот, направлении проверок, создании реестра социальных предпринимателей.

Читайте по теме:

Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ

ФАС разработала методику оценки повышенного спроса и необоснованных цен

Поддержка самозанятых в 2024 году

Меры поддержки для самозанятых в 2024 году включают следующие виды помощи:

налоговый вычет в размере 10 тыс. руб.;

подписание социального контракта;

выделение субсидии для владельцев личных подсобных хозяйств;

льготное кредитование;

субсидирование займов;

снижение комиссии при переводах через СБП;

минимальная ставка аренды, если она оформлена через центр «Мой бизнес»;

предоставление мест для торговли.

Все меры государственной поддержки, предназначенные для развития малого предпринимательства, в 2024 году распространяются на граждан, которые ведут бизнес в качестве самозанятых.

Фото на обложке: Unsplash