ФАС разработала методику оценки повышенного спроса и необоснованных цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала методические рекомендации с критериями существенного роста спроса на товары и увеличения затрат бизнеса, влияющих на цены для покупателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.
Разработать механизмы ФАС в январе 2024 года поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее служба представила ему законопроект о запрете на установление экономически необоснованных цен.
Из этого документа следует, что цена товара считается экономически необоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на 5% от величины индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) на соответствующий год при условии, что подобный рост не обусловлен экономическими факторами.
К таким факторам ФАС отнесла значительное изменение спроса или предложения товара, регулируемых тарифов, цен на сырье и комплектующие, сезонный или другие факторы. Однако в документе не было указания на то, что именно считать существенным изменением спроса, а также факторами, которые влияют на рост цен.
Что предлагает ФАС
- Из методических рекомендаций следует, что цена товара, которая показывает устойчивое отклонение от ее возможного уровня на рынке, должна быть проанализирована на предмет экономической обоснованности.
- Под существенным изменением спроса ведомство предлагает считать подтвержденное бумагами в течение месяца до даты роста цены превышение объема заявок на покупку определенного товара у отдельной компании над его предложением свыше чем на 10%. Показатели, которые также позволяют говорить о существенном росте спроса на товар — рост объемов продаж, сокращение запасов продукции на складе и в торговом зале (учитывая срок годности), а также скорость продаж.
- На необоснованность цены косвенно могут указывать рост стоимости товара более высокими темпами, чем рост общего индекса потребительских цен с учетом изменения объема реализации товара, а также превышение фактической рентабельности над среднеми по отрасли показателями. Рост стоимости может быть признан несправедливым и в случае, если расходы на производство и реализацию остались на прежнем уровне или их рост не соответствует изменению цены продукта.
- Оценку экономической обоснованности подорожания товара предлагается проводить с учетом сегмента рынка (производство, дистрибуция, розничная торговля), стоимости продукции, ее вида и других параметров. ФАС предлагает учитывать, является ли продукция товаром повседневного спроса, премиальной или экономического класса.
- Также антимонопольная служба разработала конкретную формулу, чтобы определить обоснованность цены. Она основана на соотношении индекса потребительских цен Росстата к фактическому росту стоимости.
- При оценке расходов бизнеса, которые влияют на повышение цен, регулятор предлагает проводить «факторный анализ» затрат, опираясь на баз4 бухгалтерского и оперативно-технического учета, а также на «прейскурант цен» за три года.
- Для определения сезонных факторов ФАС предлагает установить «систематические внутригодовые колебания цен» на отдельные товары. Эти колебания могут быть вызваны «ритмичностью производственных процессов, погодных условий, периодами массовых отпусков и другими событиями». Предлагается учитывать и другие экономические факторы, которые ведут к росту затрат компаний.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ФАС завела дело в отношении «Почта банка» из-за нарушения новых правил рекламы займов
- 2 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
- 3 Бизнес поддержал анонсированный Путиным рост налогов при переходе на ОСН и отказ от проверок компаний
- 4 Пользователи подали в суд на Apple из-за слишком высоких цен на iCloud
- 5 В Госдуме допустили блокировку «Википедии» из-за закона о VPN
ВОЗМОЖНОСТИ
04 марта 2024
04 марта 2024
05 марта 2024