ФАС разработала методику оценки повышенного спроса и необоснованных цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала методические рекомендации с критериями существенного роста спроса на товары и увеличения затрат бизнеса, влияющих на цены для покупателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

Разработать механизмы ФАС в январе 2024 года поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее служба представила ему законопроект о запрете на установление экономически необоснованных цен.

Из этого документа следует, что цена товара считается экономически необоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на 5% от величины индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) на соответствующий год при условии, что подобный рост не обусловлен экономическими факторами.

К таким факторам ФАС отнесла значительное изменение спроса или предложения товара, регулируемых тарифов, цен на сырье и комплектующие, сезонный или другие факторы. Однако в документе не было указания на то, что именно считать существенным изменением спроса, а также факторами, которые влияют на рост цен.

Что предлагает ФАС

Из методических рекомендаций следует, что цена товара, которая показывает устойчивое отклонение от ее возможного уровня на рынке, должна быть проанализирована на предмет экономической обоснованности.

Под существенным изменением спроса ведомство предлагает считать подтвержденное бумагами в течение месяца до даты роста цены превышение объема заявок на покупку определенного товара у отдельной компании над его предложением свыше чем на 10%. Показатели, которые также позволяют говорить о существенном росте спроса на товар — рост объемов продаж, сокращение запасов продукции на складе и в торговом зале (учитывая срок годности), а также скорость продаж.

На необоснованность цены косвенно могут указывать рост стоимости товара более высокими темпами, чем рост общего индекса потребительских цен с учетом изменения объема реализации товара, а также превышение фактической рентабельности над среднеми по отрасли показателями. Рост стоимости может быть признан несправедливым и в случае, если расходы на производство и реализацию остались на прежнем уровне или их рост не соответствует изменению цены продукта.

Оценку экономической обоснованности подорожания товара предлагается проводить с учетом сегмента рынка (производство, дистрибуция, розничная торговля), стоимости продукции, ее вида и других параметров. ФАС предлагает учитывать, является ли продукция товаром повседневного спроса, премиальной или экономического класса.

Также антимонопольная служба разработала конкретную формулу, чтобы определить обоснованность цены. Она основана на соотношении индекса потребительских цен Росстата к фактическому росту стоимости.

При оценке расходов бизнеса, которые влияют на повышение цен, регулятор предлагает проводить «факторный анализ» затрат, опираясь на баз4 бухгалтерского и оперативно-технического учета, а также на «прейскурант цен» за три года.

Для определения сезонных факторов ФАС предлагает установить «систематические внутригодовые колебания цен» на отдельные товары. Эти колебания могут быть вызваны «ритмичностью производственных процессов, погодных условий, периодами массовых отпусков и другими событиями». Предлагается учитывать и другие экономические факторы, которые ведут к росту затрат компаний.

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