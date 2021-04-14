За кем следить на российском рынке: Аскар Рахимбердиев составил рейтинг SaaS

Аскар Рахимбердиев, сооснователь компании «МойСклад», представил собственную версию рейтинга SaaS на российском рынке.
Рейтинг основан на данных по годовой выручке из финансовой отчетности за 2020 год и данных самих компаний, сообщил Рахимбердиев на своей странице в Facebook. В него вошли компании с годовой выручкой не менее 100 млн рублей.
По подсчётам Рахимбердиева, за 2020 год участники рейтинга в среднем выросли на 25%, что довольно скромно по сравнению с 32% за 2019 год. «Я ожидал, что в год пандемии и карантина облака ускорятся еще больше», — заявил он.
В этом году Рахимбердиев включил в рейтинг «несколько новых и очень заметных участников рынка»: среди них он упоминает Wrike, Travelline, Miro, Flocktory, Ecwid и Pyrus. Однако Рахимбердиев не берётся определить, какая часть выручки этих компаний была получена на россйиском рынке.
«Есть подозрение, что у некоторых из них большая часть выручки идёт с западного рынка, но пока непонятно, какая. На данный момент это самый большой недостаток рейтинга», — заявил Рахимбердиев.
Также Рахимбердиев ввёл в этом году в рейтинг показатель рентабельности, и, по его словам, российские компании здесь показали хорошие результаты.
«Надо сказать, что наши SaaS-ы со средней рентабельностью 16% выглядят очень хорошо на фоне западных (средний чистый убыток около 10% по 100 публичным SaaS компаниям, данные SEG SaaS Index)», — отметил Рахимбердиев.
|Компания
|Годовая выручка в 2020 году, млн рублей
|Годовая выручка в 2019 году, млн рублей
|Рост выручки, %
|Прибыль в 2020 году, млн рублей
|Рентабельность, %
|1
|«1С-Битрикс»
|1 620
|1 099
|47
|654
|40
|2
|Wrike
|1 442
|1 446
|0
|44
|3
|3
|amoCRM
|859
|766
|12
|471
|55
|4
|iiko
|703
|482
|46
|33
|4
|5
|Travelline
|663
|664
|0
|95
|14
|6
|Miro
|648
|322
|101
|-9
|-1
|7
|Flocktory
|635
|412
|54
|231
|36
|8
|«Моё дело»
|619
|678
|-9
|9
|2
|9
|Mindbox
|616
|431
|43
|35
|6
|10
|«МойСклад»
|555
|427
|30
|103
|19
|11
|Webinar
|504
|200
|152
|117
|23
|12
|Roistat
|466
|368
|27
|-25
|-5
|13
|JivoSite
|450
|383
|17
|101
|22
|14
|YClients
|394
|329
|20
|-93
|-24
|15
|Ecwid
|379
|245
|55
|28
|7
|16
|Retail Rocket
|350
|310
|13
|101
|29
|17
|RetailCRM
|285
|185
|54
|1
|0
|18
|InSales
|260
|207
|26
|26
|10
|19
|«Мегаплан»
|201
|185
|9
|5
|2
|20
|Pyrus
|146
|114
|28
|17
|11
|21
|Unisender
|137
|142
|-4
|38
|27
|22
|Nethouse
|99
|104
|-5
|65
|66
|Всего
|11 784
|9 395
|25
|1 909
|16
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Фото: Katyjay / Depositphotos.
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