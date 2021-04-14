За кем следить на российском рынке: Аскар Рахимбердиев составил рейтинг SaaS

Рейтинг основан на данных по годовой выручке из финансовой отчетности за 2020 год и данных самих компаний, сообщил Рахимбердиев на своей странице в Facebook. В него вошли компании с годовой выручкой не менее 100 млн рублей.

По подсчётам Рахимбердиева, за 2020 год участники рейтинга в среднем выросли на 25%, что довольно скромно по сравнению с 32% за 2019 год. «Я ожидал, что в год пандемии и карантина облака ускорятся еще больше», — заявил он.

В этом году Рахимбердиев включил в рейтинг «несколько новых и очень заметных участников рынка»: среди них он упоминает Wrike, Travelline, Miro, Flocktory, Ecwid и Pyrus. Однако Рахимбердиев не берётся определить, какая часть выручки этих компаний была получена на россйиском рынке.

«Есть подозрение, что у некоторых из них большая часть выручки идёт с западного рынка, но пока непонятно, какая. На данный момент это самый большой недостаток рейтинга», — заявил Рахимбердиев.

Также Рахимбердиев ввёл в этом году в рейтинг показатель рентабельности, и, по его словам, российские компании здесь показали хорошие результаты. «Надо сказать, что наши SaaS-ы со средней рентабельностью 16% выглядят очень хорошо на фоне западных (средний чистый убыток около 10% по 100 публичным SaaS компаниям, данные SEG SaaS Index)», — отметил Рахимбердиев.

Компания Годовая выручка в 2020 году, млн рублей Годовая выручка в 2019 году, млн рублей Рост выручки, % Прибыль в 2020 году, млн рублей Рентабельность, % 1 «1С-Битрикс» 1 620 1 099 47 654 40 2 Wrike 1 442 1 446 0 44 3 3 amoCRM 859 766 12 471 55 4 iiko 703 482 46 33 4 5 Travelline 663 664 0 95 14 6 Miro 648 322 101 -9 -1 7 Flocktory 635 412 54 231 36 8 «Моё дело» 619 678 -9 9 2 9 Mindbox 616 431 43 35 6 10 «МойСклад» 555 427 30 103 19 11 Webinar 504 200 152 117 23 12 Roistat 466 368 27 -25 -5 13 JivoSite 450 383 17 101 22 14 YClients 394 329 20 -93 -24 15 Ecwid 379 245 55 28 7 16 Retail Rocket 350 310 13 101 29 17 RetailCRM 285 185 54 1 0 18 InSales 260 207 26 26 10 19 «Мегаплан» 201 185 9 5 2 20 Pyrus 146 114 28 17 11 21 Unisender 137 142 -4 38 27 22 Nethouse 99 104 -5 65 66 Всего 11 784 9 395 25 1 909 16