Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

За кем следить на российском рынке: Аскар Рахимбердиев составил рейтинг SaaS

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Аскар Рахимбердиев, сооснователь компании «МойСклад», представил собственную версию рейтинга SaaS на российском рынке.

За кем следить на российском рынке: Аскар Рахимбердиев составил рейтинг SaaS

Рейтинг основан на данных по годовой выручке из финансовой отчетности за 2020 год и данных самих компаний, сообщил Рахимбердиев на своей странице в Facebook. В него вошли компании с годовой выручкой не менее 100 млн рублей.

По подсчётам Рахимбердиева, за 2020 год участники рейтинга в среднем выросли на 25%, что довольно скромно по сравнению с 32% за 2019 год. «Я ожидал, что в год пандемии и карантина облака ускорятся еще больше», — заявил он.

В этом году Рахимбердиев включил в рейтинг «несколько новых и очень заметных участников рынка»: среди них он упоминает Wrike, Travelline, Miro, Flocktory, Ecwid и Pyrus. Однако Рахимбердиев не берётся определить, какая часть выручки этих компаний была получена на россйиском рынке.

«Есть подозрение, что у некоторых из них большая часть выручки идёт с западного рынка, но пока непонятно, какая. На данный момент это самый большой недостаток рейтинга», — заявил Рахимбердиев.

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

Также Рахимбердиев ввёл в этом году в рейтинг показатель рентабельности, и, по его словам, российские компании здесь показали хорошие результаты.

«Надо сказать, что наши SaaS-ы со средней рентабельностью 16% выглядят очень хорошо на фоне западных (средний чистый убыток около 10% по 100 публичным SaaS компаниям, данные SEG SaaS Index)», — отметил Рахимбердиев.

Компания Годовая выручка в 2020 году, млн рублей Годовая выручка в 2019 году, млн рублей Рост выручки, % Прибыль в 2020 году, млн рублей Рентабельность, %
1 «1С-Битрикс» 1 620 1 099 47 654 40
2 Wrike 1 442 1 446 0 44 3
3 amoCRM 859 766 12 471 55
4 iiko 703 482 46 33 4
5 Travelline 663 664 0 95 14
6 Miro 648 322 101 -9 -1
7 Flocktory 635 412 54 231 36
8 «Моё дело» 619 678 -9 9 2
9 Mindbox 616 431 43 35 6
10 «МойСклад» 555 427 30 103 19
11 Webinar 504 200 152 117 23
12 Roistat 466 368 27 -25 -5
13 JivoSite 450 383 17 101 22
14 YClients 394 329 20 -93 -24
15 Ecwid 379 245 55 28 7
16 Retail Rocket 350 310 13 101 29
17 RetailCRM 285 185 54 1 0
18 InSales 260 207 26 26 10
19 «Мегаплан» 201 185 9 5 2
20 Pyrus 146 114 28 17 11
21 Unisender 137 142 -4 38 27
22 Nethouse 99 104 -5 65 66
Всего 11 784 9 395 25 1 909 16

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Katyjay / Depositphotos.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Jump.Finance подсчитает: представлен новый сервис для работы с самозанятыми
  2. 2 Вместо карт: Mastercard и российские банки запустили оплату брелоками
  3. 3 «Сбер» рассказал о доле безналичных расчётов россиян
  4. 4 На фоне провала «Майор Гром: Чумной Доктор»: издатель комиксов Bubble получил иск на десятки миллионов
  5. 5 Создатели Fortnite привлекли $1 млрд инвестиций
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 апреля 2021

Форум Impulse Технологии непрерывных изменений & Employee Experience

15 апреля 2021

Health Tech Show

16 апреля 2021

Акселератор для медицинских стартапов

Все ВОЗМОЖНОСТИ