Как мы интегрировали с банком API и превратили баг в фичу

Технически для IT-специалистов API-интеграция — достаточно простая задача, но в случае с крупными корпорациями она почти всегда превращается в нетривиальный квест. Как его пройти с минимальными потерями, рассказывает Максим Быстров, CTO IT-компании Tymy, создателя одноименной SaaS-платформы.

Если вы создаете IT-продукт для корпораций, однажды вам придется интегрироваться с ними по API. Application programming interface — это способ взаимодействия одного программного кода при помощи набора собственных компонентов, со сторонним. Обычно эта технология нужна, чтобы безопасно и быстро обмениваться информацией: заявки, данные клиентов, документы, информация о продуктах и т. д.

Притча про шапочки из фольги

В конце прошлого года мы настраивали инфраструктуру обмена информацией с API одного крупного банка. Несколько недель команда нашего IT-отдела работала над проектом. Сожгли некоторое количество нервных клеток в ходе переговоров и решения технических задач, все подготовили, согласовали со всех сторон, провели успешные тесты и были готовы запускать.

В «день икс» мы перерезали воображаемую красную ленточку и дернули виртуальный рычаг. Всё заработало, заявки с платформы стали уходить в банк, а система со стороны банка начала отзываться, что они туда успешно попадают. Один нюанс: банк заявки со своей стороны не видит, где-то в процессе они пропадают с радаров и никуда не приходят.

В общем, худший ночной кошмар техдиректора.

Перекопали весь API с нашей стороны — все работает, вопросов нет. Отправили мяч на сторону банка, там искали причину проблемы неделю — тоже ничего. Каждый из ответственных за получение и обработку заявок отделов и департаментов по очереди разводил руками: одни говорили, что заявку видят и отправляют дальше, другие утверждали, что к ним ничего не приходит. Все работает, но ничего не работает. Тем временем дни идут, а наш бизнес-девелопмент начинает угрожать IT-отделу расправой.

К счастью, банк был тоже заинтересован в запуске, так что апофеозом недели перекидывания горячей картошки из отдела в отдел стал конфколл на пару десятков человек. Собрались представители разных подразделений, топ-менеджмент, технические специалисты.