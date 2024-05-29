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«Яндекс» запустил сервис API «Яндекс Карт» в Турции

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Яндекс» запустил сервис API «Яндекс Карт» в Турции. Контролировать качество сервиса будет локальная компания «Яндекса». А для российского бизнеса это возможность осуществлять международные перевозки и создавать за границей новые сервисы, рассказали в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс» запустил сервис API «Яндекс Карт» в Турции

Запуск API позволит встраивать карты в сайты и мобильные приложения, использовать технологии маршрутизации для грузовых перевозок.

Российским и международным компаниям в Турции открывается полный портфель локализованных продуктов, это навигационные решения, инструменты геокодирования и поиска мест, интерактивные карты для внедрения в сайты и приложения.

Всего по API доступны три категории продуктов «Яндекс Карт»:

  • Навигационные решения «Матрица Расстояний» и «Получение деталей маршрута». Также в эту категорию входит NaviKit SDK для разработки приложений;
  • Инструменты по поиску и отображению адресов на карте: «Геокодер», «Геосаджест» и «Поиск по организациям»;
  • Интерактивные карты для сайтов и приложений JavaScript API, MapKit SDK, Static API и Tiles API, позволяющие обозначать зоны доставки и выделять объекты на карте.

В компании отмечают, что эти технологии будут востребованы среди представителей сферы E-com, ритейла, логистики, телекома, финтеха и добывающей промышленности.

Тарифы будут рассчитываться на основе числа запросов в сутки или ежемесячного количества активных пользователей. Также есть ряд условий, которые позволяют использовать API бесплатно.

Фото на обложке: Seqoya / Shutterstock

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