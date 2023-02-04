Premium-пользователи Telegram смогут переводить целые чаты и группы

Telegram выпустил первое в 2023 году обновление. Пользователей ждет 10 нововведений: вход с Apple и Google ID, перевод каналов и чатов, автосохранение медиафайлов и скидка на годовую подписку в размере 40%.

Теперь любые стикеры и эмодзи можно превратить в анимированный аватар для личного аккаунта, группы или канала. Подписка Premium для этого не нужна.

Пользователи платной подписки Premium смогут автоматически переводить целые чаты, группы и каналы с иностранных языков на русский. Для этого нужно нажать кнопку «Перевести» в верхней части экрана.

Среди нововведений появилось автосохранение полученных медиа: в настройках можно выбрать типы чатов, фотографии и видео из которых будут автоматически сохраняться в галерею устройства, а также задать размер и тип сохраняемых файлов.

Администраторы групп смогут разрешать или запрещать участникам чата отправку фотографий, видео, голосовых сообщений и т. д. Также появилась возможность полностью отключить текстовые сообщения в группе.

Пользователи, вышедшие из своего аккаунта, могут легко войти обратно с помощью Apple или Google ID, без кода из SMS. Пароль для двухэтапной аутентификации по-прежнему будет запрашиваться, если был установлен.

Пользователям стала доступная годовая Premium-подписка со скидкой в 40%.

Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock