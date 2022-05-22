Президент ЕЦБ: до появления цифрового евро крипторынок надо регулировать

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что криптовалюты «ни на чем не основаны» и должны регулироваться, чтобы люди не рисковали из-за них своими сбережениями. Единственной же безопасной криптой может стать цифровой евро от ЕЦБ, который будет в корне отличаться от современных свободных валют.

Лагард в интервью голландскому телевидению сообщила, что обеспокоена судьбой людей, «которые не понимают рисков, которые потеряют все и будут ужасно разочарованы» (цитата по Bloomberg).

По причине высоких рисков этого «ничем не подкрепленного» финансового инструмента президент ЕЦБ и считает необходимым регулировать криптовалюты.

Ее комментарии звучат особенно актуально на фоне неспокойных времен для крипторынков: наиболее популярные Bitcoin и Ether упали в цене на 50% по сравнению с пиком прошлого года.

Альтернативу свободным криптовалютам Лагард видит в цифровом евро ЕЦБ. По ее словам, проект может быть запущен в ближайшие четыре года.

«Моя скромная оценка заключается в том, что криптовалюта ничего не стоит, она ни на чем не основана, нет базового актива, который мог бы служить якорем безопасности», — поясняет президент ЕЦБ.

«В тот день, когда у нас появится цифровая валюта центрального банка, я смогу гарантировать ее безопасность, поскольку за цифровым евро будет стоять ЕЦБ, и это будет сильно отличается от многих нынешних криптовалют», — добавяет она.

Другие представители ЕЦБ ранее тоже выразили обеспокоенность. Один из них – член исполнительного совета Фабио Панетта – в апреле назвал рынок криптовалют «новым Диким Западом» и провел параллели с кредитным кризисом 2008 года.

Ранее мы уже писали, что апрель-май стали для рынка криптовалют действительно непростым периодом. Крах блокчейн-проекта Terra с его cтейблкоином UST (TerraUSD) и токеном Luna вкупе с падением Bitcoin и Ether расцениваются некоторыми экспертами как начало «криптозимы».

Да и тема необходимости регулирования крипторынка знакома каждой стране. Российские власти неоднократно выносили этот вопрос на обсуждение.

Примечательно, что с началом спецоперации на территории Украины лояльность к криптовалютам возросла не только у населения, но и у руководства страны.

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