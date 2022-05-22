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Президент ЕЦБ: до появления цифрового евро крипторынок надо регулировать

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что криптовалюты «ни на чем не основаны» и должны регулироваться, чтобы люди не рисковали из-за них своими сбережениями. Единственной же безопасной криптой может стать цифровой евро от ЕЦБ, который будет в корне отличаться от современных свободных валют.

Президент ЕЦБ: до появления цифрового евро крипторынок надо регулировать

Лагард в интервью голландскому телевидению сообщила, что обеспокоена судьбой людей,  «которые не понимают рисков, которые потеряют все и будут ужасно разочарованы» (цитата по Bloomberg).

По причине высоких рисков этого «ничем не подкрепленного» финансового инструмента президент ЕЦБ и считает необходимым регулировать криптовалюты.

Ее комментарии звучат особенно актуально на фоне неспокойных времен для крипторынков: наиболее популярные Bitcoin и Ether упали в цене на 50% по сравнению с пиком прошлого года.

Альтернативу свободным криптовалютам Лагард видит в цифровом евро ЕЦБ. По ее словам, проект может быть запущен в ближайшие четыре года.

«Моя скромная оценка заключается в том, что криптовалюта ничего не стоит, она ни на чем не основана, нет базового актива, который мог бы служить якорем безопасности», — поясняет президент ЕЦБ.

«В тот день, когда у нас появится цифровая валюта центрального банка, я смогу гарантировать ее безопасность, поскольку за цифровым евро будет стоять ЕЦБ, и это будет сильно отличается от многих нынешних криптовалют», — добавяет она.

Другие представители ЕЦБ ранее тоже выразили обеспокоенность. Один из них – член исполнительного совета Фабио Панетта – в апреле назвал рынок криптовалют «новым Диким Западом» и провел параллели с кредитным кризисом 2008 года.

Ранее мы уже писали, что апрель-май стали для рынка криптовалют действительно непростым периодом. Крах блокчейн-проекта Terra с его cтейблкоином UST (TerraUSD) и токеном Luna вкупе с падением Bitcoin и Ether расцениваются некоторыми экспертами как начало «криптозимы».

Да и тема необходимости регулирования крипторынка знакома каждой стране. Российские власти неоднократно выносили этот вопрос на обсуждение.

Примечательно, что с началом спецоперации на территории Украины лояльность к криптовалютам возросла не только у населения, но и у руководства страны.

Фото на обложке: Kanchanara / Unsplash

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