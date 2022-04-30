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Российские ритейлеры снизили цены на iPhone до 30%

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ритейлеры «М.Видео–Эльдорадо», re:Store, «Связной» снизили почти на треть цены на iPhone. Спрос на эту марку сохраняется, но и поставки в Россию продолжаются.

Российские ритейлеры снизили цены на iPhone до 30%

Среди причин снижения цены — новая политика Apple и невозможность воспользоваться платежными сервисами, пишут «Известия».

 «М.Видео–Эльдорадо» снизили цены на фоне стабилизации спроса, компания смогла вернуть скидки и привлечь внимание покупателей. У re:Store на каждую модель наблюдается свой процент понижения.

Снижение цен на iPhone в Wildberries объяснили укреплением курса рубля. По данным компании, цены снизились и на отдельные модели Xiaomi — примерно 30%, Samsung — 15%. 

После начала спецоперации часть ритейлеров повысила цены на технику уходящих брендов. Многие из них так перестраховывались, но 

Многие ритейлеры повысили цены на технику с большим запасом. С одной стороны, они перестраховались, а с другой — заработали на ажиотаже. Но теперь рубль стоит дороже, чем 24 февраля, и потребителям уже никак не объяснить заоблачные цены на смартфоны.

В конце апреля двадцать владельцев техники Apple потребовали от компании компенсировать моральный вред и «соразмерно уменьшить стоимость» товаров из-за того, что на них больше не работает Apple Pay. Сумму морального ущерба россияне оценили в 10 тыс. рублей на каждого.

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В начале марта россияне подали еще один иск к Apple — претензии касались приостановки деятельности в России.

Подобные иски получает и стриминговый сервис Netflix. Пользователи требуют восстановить доступ к контенту.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

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