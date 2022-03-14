Крупные производители бытовой химии предупредили о росте цен

Производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G — Ariel, Fairy, Pampers, Gillette — предупредил о росте цен в среднем на 40%. На это влияют удорожание логистики, материалов и девальвация рубля.

Компания предупредила клиентов об удорожании цен на 43% с 15 марта. Ранее она ввозла часть товаров в Россиию из Польши, поэтому сейчас ей приходится радикально перестраивать логистику, что неизбежно увеличивает себестоимость, пишет «Коммерсантъ».

Цены на средства для стирки могут вырасти до 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%. Стоимость товаров для детской гигиены повышается на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%.

«Установление цен в магазине всегда остается на усмотрение продавца»,— подчеркнули в P&G. В X5 Group, «Магните», «Ленте» и Auchan изданию не ответили.

Эксперты считают, что повышение цен P&G является существенным и может привести к снижению спроса. Продукция компании занимает лидиурющие позиции на российском рынке в своих ключевых категориях, а такое резкое повышение цен грозит снижением доли компании, потому у крупных торговых сетей останется пространство для переговоров для сглаживания эффекта.

Российские производители стали уменьшать размеры упаковок товаров, чтобы сохранить их стоимость в условиях роста собственных издержек. Макаронные изделия, шоколад, пиво, йогурты, печенья, корма для животных и другие товары уже подверглись оптимизации. Участники фармрынка также сообщили о росте закупочных цен на лекарства на 1,5-25% в зависимости от региона. Такой же рост ожидается и в аптеках.

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