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Для сохранения цен производители товаров уменьшили размер упаковки

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские производители стали уменьшать размеры упаковок товаров, чтобы сохранить их стоимость в условиях роста собственных издержек. Макаронные изделия, шоколад, пиво, йогурты, печенья, корма для животных и другие товары уже подверглись оптимизации.

Для сохранения цен производители товаров уменьшили размер упаковки

Вес сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий в упаковке уменьшили на 5-10 гр, объем пива — до 0,43 литра в банке, пишет «Коммерсантъ».

По данным собеседника в одном из ритейлеров, Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 гр вместо 85 гр, а вес растворимого кофе уменьшился с 95 гр до 85 гр в упаковке. Danone сократила объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270 гр до 260 гр, «Макфа» стала поставлять макаронные изделия в упаковке по 400 гр вместо 450 гр. Heineken предложило пиво в банке объемом 0,43 литра.

Сокращение содержимого упаковки не повлияет на цену для конечного покупателя, она остается прежней, отметили в ретейлере. Производители таким способом сдерживают цены в условиях роста себестоимости. Так, Danone сообщила партнерам, что сухое обезжиренное молоко подорожало на 35%, до 250 рублей за 1 кг. В первом квартале 2022 года цены на молоко-сырье вырастут еще на 17%, предупредила компания. 

В «Верном» уверены, что снижение объема упаковок не приводит к падению спроса. В «Ленте» заявили, что не замечали случаев сокращения в последнее время. Уменьшение объемов — не новая практика для производителей продуктов и напитков. Вместо бутылок объемом 1 литр чаще распространен формат 0,9 литров, а вместо упаковки из десяти яиц встречается формат с девятью.

Сокращение объема в Heineken названил вынужденной мерой, которая позволяет сохранить ценовую доступность продукта в услових роста издержек и покупательной способности россиян. На ситуацию также влияет дефицит алюминия на мировом рынке. В Unilever (Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко» и другие марки) сообщили, что не первый год оптимизируют размер упаковок продуктов питания, снижая количество материалов за счет изменения конструкции, уменьшения толщины и так далее.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков уверяет, что для покупателей этот процесс может быть не очень заметен и не вызывать отторжения, в отличие от роста розничных цен.

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Производители товаров с известными брендами, по словам экспертов, не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии, рискуя потерять часть аудитории. Изменение объема имеет предел, поэтому, возможно, производители ради сокращения издержек будут вводить сразу больше разных форматов упаковок.

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Фото на обложке: diy13 / Shutterstock

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