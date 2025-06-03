Производитель хлеба «Коломенский» на месте пекарен «Горячий бутерброд» откроет новую сеть

Булочно-кондитерский холдинг (БКХ) «Коломенский» анонсировал запуск новой сети пекарен под брендом «Бутербродика», которая заменит пекарни «Горячий бутерброд». Об этом изданию Shopper’s сообщил генеральный директор компании Дмитрий Козлов во время форума «Неделя российского ритейла».

Первая пекарня запланирована к открытию в июле в Санкт-Петербурге на Богатырском проспекте, где ранее располагался «Горячий бутерброд». Козлов отметил, что в течение года планируется открыть три заведения, после чего компания оценит целесообразность дальнейшего развития сети — возможно, через франшизу.

Новый формат пекарен будет включать больше посадочных мест, предлагая посетителям возможность не только купить выпечку, но и приятно провести время. В «Бутербродиках» планируется как выпекать продукцию на месте, так и использовать готовую выпечку, привозимую с предприятий «Коломенского».

Тенденция на увеличение числа посадочных мест в кафе подтверждается мнением экспертов. Елена Перепелица, генеральный директор Restcon, отметила, что модернизированные заведения будут более востребованы, так как покупатели ищут не только возможность взять выпечку с собой, но и комфортное пространство для отдыха. Открытие пекарен требует значительных инвестиций, стоимость которых может достигать нескольких миллионов рублей, в зависимости от выбраной локации и оборудования, считает эксперт.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Бутербродика» БКХ «Коломенский» зарегистрировал 17 марта. Датой подачи заявки на регистрацию одноименного товарного знака в базе Роспатента указано 7 апреля.

Чистая прибыль ООО БКХ «Коломенский», по данным Rusprofile, в 2024 году составила 1,5 млрд рублей. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Так, в 2023 годом компания получила 1,6 млрд рублей.

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