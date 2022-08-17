Nexters продал российский бизнес за 500 рублей

Разработчик игр Nexters, основанный россиянами Борисом Герцовским и Андреем Фадеевым, продал российский бизнес за 500 рублей. Бизнес Nexters в России – это три ООО целиком и 70%-ая доля в еще одной компании.
Сведения о продаже разработчиком игр Nexters своего бизнеса в России содержатся в документах, которые компания подала в комиссию по ценным бумагам и биржа США.
Nexters продал три компании целиком – ООО «Некстерс Студио», ООО «Некстерс Онлайн» и ООО «Лайт мэп» – и 70%-ную долю в ООО «Гейм-позитив». Сумма сделки по пунктам составила 200, 100, 100 и 100 рублей соответственно.
Nexters не раскрыл имена новых владельцев своего российского бизнеса. Сведения о сделки пока не отражены в ЕГРЮЛ. Решение о продаже принял совет директоров компании, целью назвали снижение «странового риска» в отношении России.
Убытки от продажи дочерних предприятий в России в Nexters оценили в $2,17 млн. Еще $7,69 млн находятся на счетах разработчика.
В начале августа из совета директоров Nexters вышли Игорь Бухман, Борис Герцовский и Иван Таврин. Таврин уйдет со всех руководящих постов, Бухман и Герцовский продолжат участвовать в управлении Nexters.
В конце июня сооснователь и глава Nexters Андрей Фадеев объявил об увольнении из компании четверти штата – это 235 человек.
Фото на обложке: T. Schneider /
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