Сооснователь Nexters объявил об увольнении почти четверти штата компании

Разработчик мобильных игр Nexters основателей россиян уволит почти четверть штата – это 235 сотрудников. Глава компании Андрей Фадеев назвал меру вынужденной и отметил, что решение о сокращении было трудным.

Фадеев объявил о сокращении штата в ходе видеообращения к сотрудникам, пишет App2Top.

Без работы останутся 235 человек разного профиля – системные администраторы, продюсеры, тестировщики и другие. Уволят специалистов, работающих в России, Турции, Армении, Грузии, на Кипре и других странах.

Всего в штате Nexters работают 900 человек. Компания удвоила штат в 2021 году, поэтому текущее решение Фадеев охарактеризовал как «шаг назад». Причинами для увольнения Фадеев назвал ряд негативных внешних факторов, среди которых рост инфляции на ключевых рынках, геополитические события.

«Мы предоставляем компенсацию в размере нескольких заработных плат, продлеваем действие ДМС на два месяца, оказываем психологическую поддержку, предоставляем рекомендации, а также оказываем помощь в поиске работы», – рассказал Андрей Фадеев.

В январе 2022 года Nexters анонсировал первые сделки, на которые вышел после IPO, проведенном в 2021 году. На Nasdaq Nexters вышел с оценкой в $1,9 млрд. Свой первый годовой финансовый отчет в качестве публичной компании Nexters представил в марте текущего года.

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