Продажи смартфонов Huawei во втором квартале 2023 года выросли на 58%

Во втором квартале 2023 года Huawei стала лидером на китайском рынке смартфонов с ростом продаж на 58% в годовом исчислении, несмотря на общее снижение в отрасли. Среди других производителей, добившихся прироста продаж в исследуемый период, — Realme и Apple.

Согласно последним данным исследовательской компании Counterpoint Research, на которые ссылается Gizmochina, во втором квартале 2023 года общие продажи смартфонов в Китае упали на 4% в годовом исчислении.

Несмотря на многообещающие продажи Huawei, Realme и Apple, лидирующую позицию с долей рынка 17,7% занимает все же Vivo.

Рост продаж Huawei эксперты объясняют возобновлением регулярного графика выпуска продуктов, что позволяет компании использовать широчайшую сеть офлайн-каналов дистрибуции (особенно в крупных городах). Именно эта стратегия привела к резкому увеличению продаж после преодоления первоначального дефицита продукта.

Huawei делает акцент на флагманской серии среднего и премиального уровня — Nova 11 series и P60 series. Ожидается также, что серия Mate 60 с впечатляющей камерой также вызовет ажиотаж у покупателей.

Компания Huawei также объявила, что 4 августа готова представить последнюю версию Harmony OS 4.0. Кроме того, в СМИ появились сообщения, указывающие на то, что Huawei готовится возобновить массовое производство своего мобильного чипа 5G, что тоже может стимулировать рост продаж.

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