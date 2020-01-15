Вакансии дня: дизайнеры по продукту в Delivery Club, «Авито» и стартап Oyster

Дизайнер продукта

Куда: Delivery Club (входит в российский технологический холдинг Mail.ru Group) — сервис доставки еды.

Обязанности:

работать над приложениями (iOS, Android) и сайтом;

поддерживать и развивать дизайн-систему, проектировать новые продукты.

Требования:

опыт работы над мобильными продуктами;

наличие портфолио;

знание платформ iOS и Android;

знание типографики и любовь к тексту;

желание решать задачи продукта при помощи интерфейса;

умение защищать и обосновывать свои решения, рассказывать о преимуществах и недостатках тех или иных UX/UI решений;

умение адекватно воспринимать критику.

Условия:

проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция;

сложные и интересные задачи;

оборудование. Компания обещает «мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты»;

профессиональное развитие;

офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом ─ прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов;

ДМС с первого месяца работы; овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе.

Откликнуться на вакансию можно здесь.

Дизайнер продукта

Куда: сервис объявлений «Авито»

Обязанности:

работать над продуктом и его монетизацией;

проектировать интерфейсы монетизационных и профессиональных продуктов;

разрабатывать новые возможности, упрощать и улучшать существующую функциональность;

прорабатывать поведение, составлять спецификации для разработчиков;

самостоятельно контролировать качество исполнения;

работать в команде совместно с другими дизайнерами.

Требования:

соблюдать баланс между потребностями пользователей и интересами компании;

создавать сложные интерфейсы для веба и мобильных платформ;

умееть работать с большими объемами данных;

задавать вопросы, искать ответы и аргументировать свою точку зрения;

знать, как развивать продукты, не переделывая их с нуля;

способность объяснять свои решения.

Условия:

возможность реализовать свои идеи в проекте с многомиллионной аудиторией;

команда профессионалов;

мощное железо, дополнительные мониторы;

прозрачная система бонусов и премий, достойная зарплата (по итогам собеседования);

гибкое начало рабочего дня по согласованию с руководителем;

офис в 2 минутах от метро «Белорусская».

Откликнуться на вакансию можно здесь.

Менеджер/Дизайнер по продукту

Куда: Oyster. Стартап занимается созданием и доставкой детских наборов с проектами и экспериментами по профессиям. С их помощью дети от 4 до 9 лет могут попробовать себя в различных специальностях.

Обязанности:

придумывать, исследовать и тестировать идеи для создания новых продуктов для детей 3-5 лет;

создавать и тестировать физические прототипы, проверять и улучшать идею и находить новые решения;

проводить регулярные тесты с детьми, анализировать результаты и внедрять улучшения в продукт; получать и анализировать обратную связь от покупателей;

организовывать работу продуктовой команды на всех этапах создания продукта;

взаимодействовать с производством в Китае для поиска качественных составляющих, соблюдая безопасность продуктов;

создавать технические спецификации по продукту;

проводить опросы и глубинные интервью с пользователями, определять приоритетные изменения и работать над улучшением продукта. Исследовать рынок детских образовательных продуктов в США и других странах мира.

Требования:

интерес к созданию детских продуктов;

опыт разработки физического продукта от 3-х лет: организация команды и подрядчиков, ведение работы на всех этапах, организация процессов (в идеале — детские образовательные продукты);

навыки прототипирования;

опыт и навыки в project management (опыт управления командами, умение вести нескольких проектов одновременно, владение инструментами для project management, отличные навыки планирования и приоритизации);

образование/хорошие знания в области науки, технологии, инженерии или дизайна;

умение работать с командой, коммуницировать с людьми и подрядчиками в разных странах;

образование/дополнительное образование в сфере Product Design/ Industrial design будет существенным преимуществом;

английский язык (высокий уровень).

Условия:

опыт создания продуктов для международной аудитории — США, Европы;

возможности для роста и развития;

офис в центре Москвы.

Откликнуться на вакансию можно по адресу [email protected] с сопроводительным письмом.

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