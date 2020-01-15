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Вакансии дня: дизайнеры по продукту в Delivery Club, «Авито» и стартап Oyster
Новости
Анастасия Марьина
Публикуем открытые вакансии технологических компаний.
Вакансии дня: дизайнеры по продукту в Delivery Club, «Авито» и стартап OysterАнастасия Марьина
Дизайнер продукта
Куда: Delivery Club (входит в российский технологический холдинг Mail.ru Group) — сервис доставки еды.
Обязанности:
- работать над приложениями (iOS, Android) и сайтом;
- поддерживать и развивать дизайн-систему, проектировать новые продукты.
Требования:
- опыт работы над мобильными продуктами;
- наличие портфолио;
- знание платформ iOS и Android;
- знание типографики и любовь к тексту;
- желание решать задачи продукта при помощи интерфейса;
- умение защищать и обосновывать свои решения, рассказывать о преимуществах и недостатках тех или иных UX/UI решений;
- умение адекватно воспринимать критику.
Условия:
- проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция;
- сложные и интересные задачи;
- оборудование. Компания обещает «мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты»;
- профессиональное развитие;
- офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом ─ прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов;
- ДМС с первого месяца работы; овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе.
Откликнуться на вакансию можно здесь.
Дизайнер продукта
Куда: сервис объявлений «Авито»
Обязанности:
- работать над продуктом и его монетизацией;
- проектировать интерфейсы монетизационных и профессиональных продуктов;
- разрабатывать новые возможности, упрощать и улучшать существующую функциональность;
- прорабатывать поведение, составлять спецификации для разработчиков;
- самостоятельно контролировать качество исполнения;
- работать в команде совместно с другими дизайнерами.
Требования:
- соблюдать баланс между потребностями пользователей и интересами компании;
- создавать сложные интерфейсы для веба и мобильных платформ;
- умееть работать с большими объемами данных;
- задавать вопросы, искать ответы и аргументировать свою точку зрения;
- знать, как развивать продукты, не переделывая их с нуля;
- способность объяснять свои решения.
Условия:
- возможность реализовать свои идеи в проекте с многомиллионной аудиторией;
- команда профессионалов;
- мощное железо, дополнительные мониторы;
- прозрачная система бонусов и премий, достойная зарплата (по итогам собеседования);
- гибкое начало рабочего дня по согласованию с руководителем;
- офис в 2 минутах от метро «Белорусская».
Откликнуться на вакансию можно здесь.
Менеджер/Дизайнер по продукту
Куда: Oyster. Стартап занимается созданием и доставкой детских наборов с проектами и экспериментами по профессиям. С их помощью дети от 4 до 9 лет могут попробовать себя в различных специальностях.
Обязанности:
- придумывать, исследовать и тестировать идеи для создания новых продуктов для детей 3-5 лет;
- создавать и тестировать физические прототипы, проверять и улучшать идею и находить новые решения;
- проводить регулярные тесты с детьми, анализировать результаты и внедрять улучшения в продукт; получать и анализировать обратную связь от покупателей;
- организовывать работу продуктовой команды на всех этапах создания продукта;
- взаимодействовать с производством в Китае для поиска качественных составляющих, соблюдая безопасность продуктов;
- создавать технические спецификации по продукту;
- проводить опросы и глубинные интервью с пользователями, определять приоритетные изменения и работать над улучшением продукта. Исследовать рынок детских образовательных продуктов в США и других странах мира.
Требования:
- интерес к созданию детских продуктов;
- опыт разработки физического продукта от 3-х лет: организация команды и подрядчиков, ведение работы на всех этапах, организация процессов (в идеале — детские образовательные продукты);
- навыки прототипирования;
- опыт и навыки в project management (опыт управления командами, умение вести нескольких проектов одновременно, владение инструментами для project management, отличные навыки планирования и приоритизации);
- образование/хорошие знания в области науки, технологии, инженерии или дизайна;
- умение работать с командой, коммуницировать с людьми и подрядчиками в разных странах;
- образование/дополнительное образование в сфере Product Design/ Industrial design будет существенным преимуществом;
- английский язык (высокий уровень).
Условия:
- опыт создания продуктов для международной аудитории — США, Европы;
- возможности для роста и развития;
- офис в центре Москвы.
Откликнуться на вакансию можно по адресу [email protected] с сопроводительным письмом.
Фото: Unsplash
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