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Вакансии дня: дизайнеры по продукту в Delivery Club, «Авито» и стартап Oyster

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Публикуем открытые вакансии технологических компаний.

Вакансии дня: дизайнеры по продукту в Delivery Club, «Авито» и стартап Oyster

Дизайнер продукта

Куда: Delivery Club (входит в российский технологический холдинг Mail.ru Group) — сервис доставки еды.

Обязанности:

  • работать над приложениями (iOS, Android) и сайтом;
  • поддерживать и развивать дизайн-систему, проектировать новые продукты.

Требования:

  • опыт работы над мобильными продуктами;
  • наличие портфолио;
  • знание платформ iOS и Android;
  • знание типографики и любовь к тексту;
  • желание решать задачи продукта при помощи интерфейса;
  • умение защищать и обосновывать свои решения, рассказывать о преимуществах и недостатках тех или иных UX/UI решений;
  • умение адекватно воспринимать критику.

Условия:

  • проекты большого масштаба: соцсети, почтовые сервисы, киберспорт, портал, игры, электронная коммерция;
  • сложные и интересные задачи;
  • оборудование. Компания обещает «мощное железо, дополнительные мониторы, специализированные гаджеты»;
  • профессиональное развитие;
  • офис в 5 минутах от метро, крытый паркинг для всех сотрудников, велопарковка, а летом ─ прокат велосипедов, лонгбордов и самокатов;
  • ДМС с первого месяца работы; овощи и фрукты; собственный тренажерный и спортивный зал в офисе.

 Откликнуться на вакансию можно здесь.

Дизайнер продукта

Куда: сервис объявлений «Авито»

Обязанности:

  • работать над продуктом и его монетизацией;
  • проектировать интерфейсы монетизационных и профессиональных продуктов;
  • разрабатывать новые возможности, упрощать и улучшать существующую функциональность;
  • прорабатывать поведение, составлять спецификации для разработчиков;
  • самостоятельно контролировать качество исполнения;
  • работать в команде совместно с другими дизайнерами. 

Требования:

  • соблюдать баланс между потребностями пользователей и интересами компании;
  • создавать сложные интерфейсы для веба и мобильных платформ;
  • умееть работать с большими объемами данных;
  • задавать вопросы, искать ответы и аргументировать свою точку зрения;
  • знать, как развивать продукты, не переделывая их с нуля;
  • способность объяснять свои решения.

Условия:

  • возможность реализовать свои идеи в проекте с многомиллионной аудиторией;
  • команда профессионалов;
  • мощное железо, дополнительные мониторы;
  • прозрачная система бонусов и премий, достойная зарплата (по итогам собеседования);
  • гибкое начало рабочего дня по согласованию с руководителем;
  • офис в 2 минутах от метро «Белорусская».

Откликнуться на вакансию можно здесь.

Менеджер/Дизайнер по продукту

Куда: Oyster. Стартап занимается созданием и доставкой детских наборов с проектами и экспериментами по профессиям. С их помощью дети от 4 до 9 лет могут попробовать себя в различных специальностях.

Обязанности:

  • придумывать, исследовать и тестировать идеи для создания новых продуктов для детей 3-5 лет;
  • создавать и тестировать физические прототипы, проверять и улучшать идею и находить новые решения;
  • проводить регулярные тесты с детьми, анализировать результаты и внедрять улучшения в продукт; получать и анализировать обратную связь от покупателей;
  • организовывать работу продуктовой команды на всех этапах создания продукта;
  • взаимодействовать с производством в Китае для поиска качественных составляющих, соблюдая безопасность продуктов;
  • создавать технические спецификации по продукту;
  • проводить опросы и глубинные интервью с пользователями, определять приоритетные изменения и работать над улучшением продукта. Исследовать рынок детских образовательных продуктов в США и других странах мира.

Требования:

  • интерес к созданию детских продуктов;
  • опыт разработки физического продукта от 3-х лет: организация команды и подрядчиков, ведение работы на всех этапах, организация  процессов (в идеале — детские образовательные продукты);
  • навыки прототипирования;
  • опыт и навыки в project management (опыт управления командами, умение вести нескольких проектов одновременно, владение инструментами для project management,  отличные навыки планирования и приоритизации);
  • образование/хорошие знания в области науки, технологии, инженерии или дизайна;
  • умение работать с командой, коммуницировать с людьми и подрядчиками в разных странах;
  • образование/дополнительное образование в сфере Product Design/ Industrial design будет существенным преимуществом;
  • английский язык (высокий уровень).

Условия:

  • опыт создания продуктов для международной аудитории — США, Европы;
  • возможности для роста и развития;
  • офис в центре Москвы.

Откликнуться на вакансию можно по адресу [email protected] с сопроводительным письмом.

Фото: Unsplash

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15 января 2020

Graduate Programme 2020

15 января 2020

Open Innovations Startup Tour

19 января 2020

Олимпиада по программированию

28 января 2020

Moscow Travel Hack

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все ВОЗМОЖНОСТИ

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