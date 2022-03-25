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Производители продуктов попросили разрешить им оставить логотипы запрещенных соцсетей на упаковке

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Производители продуктов пропросили Генпрокуратуру разрешить им оставить логотипы запрещенных *Facebook и *Instagram на упаковке. Изъятие товара и замена упаковки на фоне повышенного спроса на продукты и сложностей с материалами может нарушить поставки.

Производители продуктов попросили разрешить им оставить логотипы запрещенных соцсетей на упаковке

«Руспродсоюз» (входят «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфа», «Май» и др.) просит Генпрокуратуру подтвердить право производителей продуктов на использование логотипов и ссылок на Facebook и Instagram на упаковке после признания владельца соцсетей *Meta экстремистской организацией, сообщил «Коммерсантъ».

Поставщики и ритейлеры стали направлять в «Руспродсоюз» обращение, связанные с опасениями с наличием на упаковке логотипов и ссылок на официальные группы в этих соцсетях.

Необходимость замены упаковки приведет к остановке предприятий и выводу товаров из оборота, отметили в ассоциации. Кроме того, по данным «Руспродсоюза» с начала 2022 года цены на упаковку из полимеров и картона выросли на 65-95%, и закупкой импортной упаковки затруднена. Заклеивание логотипов также приведет к дополнительным затратам и грозит перебоями с поставками.

В зону риска попали многие категории продуктов, включая социально значимые товары первой необходимости, подчеркнул зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. В будущем производители смогут обойтись без логотипов на упаковке, поясняет он, но сейчас нужен переходный период, чтобы поставщики могли спокойно и без штрафов выработать уже имеющуюся упаковку с этими символами.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ

Фото на обложке: Trisnoandcompany / Shutterstock

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