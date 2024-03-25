Минэк обновил проект о рыночной стоимости долей ООО для уходящих совладельцев

Минэкономразвития доработало проект изменений в Гражданский кодекс и закон об обществах с ограниченной ответственностью (ООО), предполагающие законодательное закрепление возможности покидающих ООО участников получать за свою долю в обществе плату по рыночной оценке.
Первоначальный вариант поправок был подготовлен еще летом 2023 года, в ведомстве представили обновленную версию документа, пишет «Коммерсантъ».
Сейчас выплаты выходящим из бизнеса участникам ООО определяются по балансовой стоимости чистых активов соответствующего общества. И при этом довольно часто значительно ниже рыночной стоимости компании, отмечает издание. Несогласие с оценкой част приводит к судебным спорам, число которых предложенные поправки должны сократить.
Минэкономики доработало проект с учетом предложений и замечаний бизнеса, сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, сама концепция не претерпела изменения, но документ был детализирован. В частности, согласно новой версии поправок:
- Покидающий ООО участник может подать заявление об установлении рыночной стоимости своей доли в течение месяца со дня возникновения у компании обязанности выплатить ее цену;
- Проведение оценки должна обеспечить компания, если уходящий участник возьмет на себя расходы за это;
- Выплата должна производиться исходя из оценки, при несогласии владелец доли может обратиться в суд;
- Возможность такой оценки должна быть предусмотрена для кредиторов, например, в случае обращения судом взыскания на долю участника и других лиц, которым подлежит выплата стоимости доли участника.
Широкий перечень оснований использования выплаты рыночной стоимости доли в обществе «обоснован необходимостью соблюдения баланса и равного учета прав всех участников правоотношений при возникновении у ООО обязанности выплатить действительную стоимость доли», заявил Илья Торосов.
Прошлой весной Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями обязала иностранцев из «недружественных» стран платить взнос в российский бюджет в размере 10% от половины рыночной стоимости активов в России при условии их продажи. В случае, если дисконт к стоимости продаваемых активов составит 90% и более, то сбор в размере 10% будет рассчитываться уже не от половины стоимости активов, а от их полной стоимости.
В июле 2023 года власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали список из 10 пунктов, которые надо выполнить для заключения сделки.
Среди них — ограничение для опционов обратного выкупа и обязательство покупателя разместить на организованных торгах до 20% акций ПАО.
Фото на обложке: Unsplash
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