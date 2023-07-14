Иностранцам усложнят выход из российского бизнеса

Власти решили усложнить выход иностранцев из российского бизнеса и сформировали список из 10 пунктов, которые надо выполнить для заключения сделки. Об этом говорится в решении подкомиссии правкомиссии по контролю за инвестициями, передают «Ведомости».

Среди них — ограничение для опционов обратного выкупа и обязательство покупателя разместить на организованных торгах до 20% акций ПАО.

Согласно решению подкомиссии, начать процедуру листинга надо в течение года после сделки, завершить выход на биржу в течение трех лет.

Эксперты считают, что обязательство размещения на бирже — это способ распределения активов с дисконтом в том числе между простыми участниками рынка. При этом, вероятно, ЦБ еще будет прорабатывать механизм подобных SPO.

В марте 2023 года Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями обязала иностранцев из «недружественных» стран платить взнос в российский бюджет в размере 10% от половины рыночной стоимости активов в России при условии их продажи. В случае, если дисконт к стоимости продаваемых активов составит 90% и более, то сбор в размере 10% будет рассчитываться уже не от половины стоимости активов, а от их полной стоимости.

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