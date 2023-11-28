Первая в России программа профессионального допобразования в области работы с маркетплейсами появится на базе РАН

Вице-президент Союза интернет-торговли Екатерина Авдеева на конференции «Как продавать на маркетплейсах без правовых и коммерческих рисков» выступила с заявлением о разработке первой в РФ программы дополнительного профессионального образования в сфере электронной торговли и маркетинга.
«Создана она будет на базе Государственного академического университета гуманитарных наук при РАН (ГАУГН)», — уточнила руководитель экспертного центра «Деловой России» (цитата по «РИА Новостям»).
В методической части будущего курса:
- организация работы селлера,
- юридические и практические аспекты взаимодействия производителя и владельца маркетплейса,
- схема работы с маркетплейсом: создание ассортимента, карточки продукта, специфика конкретных маркетплейсов,
- базовые вопросы маркировки товара,
- нюансы оформления и поставки товара,
- детали налогообложения,
- курсы по наращиванию продаж,
- психологии бизнеса,
- стратегии рекламы и продвижения, привлечение финансирования и др.
Лекторами выступят высококвалифицированные эксперты — практики рынка с отработанными и подтвержденными успешными кейсами продаж.
О конкретных датах запуска курса спикер не сообщила.
Фото на обложке: Unsplash
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