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Первая в России программа профессионального допобразования в области работы с маркетплейсами появится на базе РАН

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Вице-президент Союза интернет-торговли Екатерина Авдеева на конференции «Как продавать на маркетплейсах без правовых и коммерческих рисков» выступила с заявлением о разработке первой в РФ программы дополнительного профессионального образования в сфере электронной торговли и маркетинга.

Первая в России программа профессионального допобразования в области работы с маркетплейсами появится на базе РАН

«Создана она будет на базе Государственного академического университета гуманитарных наук при РАН (ГАУГН)», — уточнила руководитель экспертного центра «Деловой России» (цитата по «РИА Новостям»).

В методической части будущего курса:

  • организация работы селлера,
  • юридические и практические аспекты взаимодействия производителя и владельца маркетплейса,
  • схема работы с маркетплейсом: создание ассортимента, карточки продукта, специфика конкретных маркетплейсов,
  • базовые вопросы маркировки товара,
  • нюансы оформления и поставки товара,
  • детали налогообложения,
  • курсы по наращиванию продаж,
  • психологии бизнеса,
  • стратегии рекламы и продвижения, привлечение финансирования и др.

Лекторами выступят высококвалифицированные эксперты — практики рынка с отработанными и подтвержденными успешными кейсами продаж.

О конкретных датах запуска курса спикер не сообщила.

Фото на обложке: Unsplash

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