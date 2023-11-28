Вице-президент Союза интернет-торговли Екатерина Авдеева на конференции «Как продавать на маркетплейсах без правовых и коммерческих рисков» выступила с заявлением о разработке первой в РФ программы дополнительного профессионального образования в сфере электронной торговли и маркетинга.

Первая в России программа профессионального допобразования в области работы с маркетплейсами появится на базе РАН