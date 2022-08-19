Маркетплейс «Профи» купил образовательный стартап TutGood сына Анастасии Татуловой

Маркетплейс услуг «Профи» купил 94% платформы TutGood , которая позволяет оформить единую подписку на занятия с репетиторами по фиксированной цене. Об этом RB.RU сообщил представитель «Профи».

По условиям сделки «Профи» получит 94% TutGood и полностью выкупит доли финансовых инвесторов. Основатели компании — Иван Коланьков, Константин Климентьев и Артем Татулов — продолжат заниматься развитием сервиса и сохранят по 2% в компании.

Сумма сделки не раскрывается. Партнер венчурного фонда Leta Capital Сергей Топоров ранее оценивал для RB.RU стоимость всей компании в 300–500 млн рублей.

«Для "Профи" такая сделка укрепляет стратегическое позиционирование лидера в сегменте услуг. А также дает возможность реализовать накопленный опыт вертикали репетиторов в новой бизнес-модели», — сообщил представитель «Профи» Андрей Новиков.

В TutGood считают сделку с «Профи» «новым этапом развития компании». «Мы получаем экспертизу и ресурсы для быстрого роста на конкурентном рынке EdTech. Наше партнерство — это win-win исход для обеих компаний и всех причастных к ним людей: сотрудников, инвесторов, основателей. При этом сам TutGood сохраняет полную автономность в операционной деятельности», — сообщили в пресс-службе стартапа.

По данным ЕГРЮЛ, до сделки Татулову, Коланькову и Климентьеву принадлежало по 22,04% ООО «Тутгуд». Бывший гендиректор «ВТБ Страхование жизни» Максим Пушкарев владел 10,34%, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова — 4,67%, сооснователь Getcourse Матвей Калачев — 4,52%. Еще 3% были у совладельца компаний «Эвотек» и «Аппстартер» Александра Васильева. ООО «Технологии управления» владело 1,35% юрлица.

TutGood позволяет оформить единую подписку на занятия с репетиторами. Компанию в конце 2020 года запустил Артем Татулов, сын основательницы сети кафе «Андерсон», бывшего общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой, вместе с партнерами — Иваном Коланьковым и Константином Климентьевым.

В июле «Профи» инвестировал в TutGood и получил 10% компании свою «дочку» «Тьюторион».

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