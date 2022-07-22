Маркетплейс услуг «Профи» инвестировал в платформу для занятий с репетиторами TutGood

Маркетплейс услуг «Профи» (ранее — Profi.ru) вложился в платформу TutGood, которая позволяет оформить единую подписку на занятия с репетиторами по фиксированной цене. О сделке RB.RU сообщил представитель «Профи», ее сумма не раскрывается.
«Профи» получит 10% TutGood. Инвестиции помогут платформе расти «эффективнее», а «Профи» рассчитывает улучшить продукт и протестировать новые бизнес-модели в сегменте поиска репетиторов.
Партнер венчурного фонда Leta Capital Сергей Топоров по просьбе RB.RU оценил сделку в 30–50 млн рублей. Стоимость всей компании при этом может составлять 300–500 млн рублей.
Сооснователь United Investors Александр Горный не исключает, что сделка могла быть безденежной. По его мнению, «Профи» могла заплатить «трафиком» или «интеграциями».
- Маркетплейс «Профи» был запущен Егором Руди и Сергеем Кузнецовым в 2014 году. В базе платформы — 10 млн клиентов и 2,3 млн специалистов разных профессий.
- TutGood позволяет оформить подписку на репетиторов для школьников. Стартап был запущен в конце 2020 года тремя основателями: Иваном Коланьковым, Константином Климентьевым и сыном основательницы сети кафе «АндерCон» Анастасия Татуловой Артемом. В настоящее время у TutGood более 3,5 тыс. клиентов. Каждый месяц на платформе проходит больше 12 тыс. занятий.
Фото на обложке: Unsplash
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