Маркетплейс услуг «Профи» (ранее — Profi.ru) вложился в платформу TutGood, которая позволяет оформить единую подписку на занятия с репетиторами по фиксированной цене. О сделке RB.RU сообщил представитель «Профи», ее сумма не раскрывается.

Маркетплейс услуг «Профи» инвестировал в платформу для занятий с репетиторами TutGood