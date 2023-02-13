На российских складах дистрибьюторов образовался профицит ноутбуков

На складах дистрибьюторов электроники в начале 2023 года скопилось более 1 млн ноутбуков. Среди брендов — тайваньский MSI, американский HP, китайские Xiaomi и Haier, российские F+, Prestigio.

При сохранении курса доллара после февральских и мартовских праздников цена на гаджеты этих марок снизится на 10–15%, ожидает собеседник «Коммерсанта».

Ведущий продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев подтвердил профицит ноутбуков на российском рынке: затоваренность образовалась из-за дефицита устройств в начале 2022 года, когда дистрибьюторы активно запасались ими из-за возросшего спроса.

Однако под конец года полноценно заработала схема параллельного импорта и в магазины вернулись товары премиум-брендов, добавил он. По его оценке, цена на гаджеты постепенно будет снижаться и только к осени снова может начать расти.

В ноябре 2022 года российские производители электроники обратились в правительство с просьбой ввести пошлины на импортные товары — смартфоны, ноутбуки, серверы, системы хранения данных и другое оборудование. В основном в размере 5%.

В декабре 2022 года российские производители ноутбуков попросили запретить ввоз зарубежной техники Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других брендов. Эта мера, говорится в обращении, поможет «освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в РФ, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%.

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