Российские производители компьютеров просят запретить ввоз ноутбуков Dell, HP, Acer и других

Глава производителя компьютеров и ноутбуков ICL — Евгений Степанов — предложил запретить ввоз зарубежной техники Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других. Письмо гендиректора направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Эта мера, говорится в обращении, поможет «освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в РФ, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

В ICL также предлагают стимулировать спрос спрос на российские компьютеры с помощью программы 20% кэшбэка для граждан.

Ритейлеры и чиновники поддерживают идею запустить программу кэшбэка, но против ограничения параллельного импорта, предупреждая о рисках сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок.

Мощности российских производителей готовы поставлять 1,5–3 млн ноутбуков в год, заявил управляющий партнер группы F+ tech Алексей Мельников. Глава компании «Промобит» Максим Копосов говори, что отечественные компании ежегодно производят примерно 250 тыс. ноутбуков в год, основная часть из которых поставляется в госсектор.

В течение последних двух месяцев в России начались продажи ноутбуков HP, Lenovo и Asus, завезенных по схеме параллельного импорта. Ранее устройства ведущих мировых производителей выбыли с российского рынка на фоне спецоперации на Украине.

За 11 месяцев 2022 года, по данным «М.Видео-Эльдорадо», отечественный рынок ноутбуков составил около 2,8 млн штук. Более трети продаж в этот период пришлось на китайские бренды, только в III и IV кварталах их доля на рынке достигает 40–45%

В ноябре российские производители электроники обратились в правительство с просьбой ввести пошлины на импортные товары — смартфоны, ноутбуки, серверы, системы хранения данных и другое оборудование. В основном в размере 5%.

Фото на обложке: ECLIPSE PRODUCTION / Shutterstock