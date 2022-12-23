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Ноутбуки мировых производителей вернулись на российский рынок — «Известия»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В течение последних двух месяцев в Росси начались продажи ноутбуков HP, Lenovo и Asus, завезенных по схеме параллельного импорта, рассказал «Известиям» источник, близкий к одному из дистрибьюторов. Ранее устройства ведущих мировых производителей выбыли с российского рынка в связи с вводом ВС РФ на территорию Украины.

Ноутбуки мировых производителей вернулись на российский рынок — «Известия»

Представитель одного из ритейлеров подтвердил изданию, что поставки по параллельному импорту налажены, сложности возникают только с ноутбуками HP.

В частности, возобновлены продажи в интернет-магазине Lenovo, который прекратил реализацию продукции весной 2022 года. Кроме того, в онлайн-магазине GalaxyStore также теперь можно приобрести электронику Samsung.

В пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо» сообщили, что пополняют ассортимент товарами мировых производителей «за счет собственных импортных операций». Специалисты сети русифицируют клавиатуры таких ноутбуков совместно с профильным партнером.

По оценке сети, за 11 месяцев текущего года отечественный рынок ноутбуков составил около 2,8 млн штук.

«Более трети продаж в этот период пришлось на китайские бренды, только в III и IV кварталах их доля на рынке достигает 40–45%», — рассказали в компании.

Там также полагают, что усиление позиций производителей из КНР связано, в частности, с «качеством и характеристиками предлагаемых устройств».

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Наиболее востребованными среди россиян являются операционные системы Windows и macOS. В «М.Видео–Эльдорадо» также отметили рост спроса на модели на Linux.

На текущей неделе Федеральная таможенная служба оценила объем параллельного импорта в $20 млрд. Ввозить в страну продукцию по данной схеме в качестве меры на уход официальных дистрибьюторов правительство разрешило 30 марта. В июне Госдума приняла соответствующий закон.

Фото на обложке: Unsplash

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