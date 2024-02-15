Сервис профориентации «Профилум» назначил на пост гендиректора выходца из Delivery Club и Foodplex

Российская онлайн-платформа профориентации «Профилум» сменила генерального директора — им стал выходец из Delivery Club и холдинга Foodplex Никита Нечаев.
Нечаев занял пост CEO с 13 февраля, следует из данных ЕГРЮЛ. В компании подтвердили эти изменения, сообщив, что на посту CEO Нечаев сменит Рафаэля Сарьяна, который займет позицию COO.
«Опыт стратегического управления, реализации операционных моделей и развития продаж Нечаева дадут рост качественных и количественных показателей "Профилум"», — сообщил RB.RU представитель компании.
В «Профилуме» также добавили, что Нечаев будет реализовывать новую стратегию, которая предусматривает кратный рост выручки, масштабирование существующих юнитов компании и развитие новых продуктов.
Никита Нечаев. Фото: пресс-служба «Профилум»
Нечаев с 2015 года занимал пост COO в Delivery Club, отвечал за операционную эффективность бизнеса и работу с партнерами, развивал новые бизнесы и трансформировал маркетплейс в компании Ozon. В 2019 году занял позицию CEO холдинга Foodplex (входил в экосистему «Сбера»). В позиции CEO возглавлял мобильное приложение и экосистему «Город», а также сервис для подбора синих воротничков Kweek.
- «Профилум» — российский разработчик инновационных методик и IT-решений в области развития навыков карьерной грамотности и профориентации. Сервис помогает школьникам и студентам с выбором будущей профессии.
- С помощью алгоритмов ML и методов обработки естественного языка компания получает данные для прогнозирования будущих трендов и тенденций на рынке труда, а также образовательных потребностей регионов.
- В 2022 году «Профилум» привлек 520 млн рублей инвестиций от VEB Ventures — сделка стала одной из крупнейших инвестиций на рынке онлайн-образования за год.
Фото на обложке: Unsplash
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