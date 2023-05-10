Прибыль госкомпаний в 2022 году сократилась более чем вдвое

В 2022 году прибыль компаний с государственным участием сократилась на 52% по сравнению с 2021 годом и составила 2,136 трлн рублей, пишет РБК.

Речь идет о сальдированном финансовом результате (прибыль минус убыток) акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности (более 25% акций принадлежат Федерации). В их число входят Сбербанк, «Газпром», РЖД, «Россети», ВТБ, «Аэрофлот» и другие.

На конец 2022 года, по данным Росстата, в федеральной собственности было 507 акционерных обществ. Это на 139 меньше, чем годом ранее. Около трети из них закончили год с прибылью.

Вместе с тем, по данным Росстата, крупные и средние организации, в том числе и госкомпании, но без госучреждений, потеряли в 2022 году до 12,6% прибыли из-за влияния санкций. Так, по итогам года она составила 25,93 трлн рублей.

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией анализа институтов финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александра Абрамова, динамику доли госсектора в экономике в 2022 году можно будет отследить после обнародования отчетности компаний.

Госкомпании преобладают в таких отраслях, как железные дороги, ТЭК и банковский сектор, поясняет эксперт. Это сферы с циклическим характером: с повышением цен на нефть растет и доля госсобственности в ВВП. Если рост получат секторы с меньшим присутствием государства, то и его доля будет снижаться.

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